Kocaeli'de kolonlarında çatlak oluşan 5 katlı bina boşaltıldı

Zincirlikuyu Mahallesi'ndeki 5 katlı binanın kolonlarında çatlak oluştuğu ihbar edildi. Bölgeye belediye ve polis ekipleri sevk edildi. Güvenlik önlemi alınmasının ardından inceleme yapan ekipler, kolonlarında çatlak tespit edilen 5 katlı binanın mühürlenmesini kararlaştırdı.

Ekipler, binanın zemin katında bulunan zincir marketin kapısına da bilgilendirme amacıyla oluşturulan teknik raporu astı. Binadan tahliye edilen ailelerin bir kısmı Büyükşehir Belediyesinin Balyanoz Koyu Sosyal Tesisleri'ne yerleştirilirken, bir kısmı da yakınlarının yanına gitti.