Kocaeli'ndeki iş cinayetini protesto eden gençlerden 4'ü tutuklandı

Kocaeli’nde 2’si çocuk işçi olmak üzere 6 işçinin hayatını kaybettiği iş cinayetiyle ilgili Kadıköy’de eylem düzenleyen gençlerden 4’ü tutuklandı.

"Ölmek istemiyoruz" diyerek, "Ölüm Nedeni: Holdingci Güçler" pankartıyla Kadıköy sokaklarında eylem düzenleyen 9 genç, dün akşam eylemden sonra gözaltına alınmıştı.

Gece boyunca İskele Karakolu’nda tutulan ve haklarında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamasıyla işlem yapılan gençler, savcılık ifadeleri için bugün Anadolu Adliyesi’ne sevk edilmişti.

Savcılık ifadeleri tamamlanan gençlerden 4’ü tutuklanırken, 5’i hakkında adli kontrol kararı verildi.

NE OLMUŞTU?

Kocaeli'nde 8 Kasımda Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'ndeki Ravive Kozmetik parfüm doldurma işletmesinde çıkan yangın sonucu 2'si çocuk işçi 6 kadın hayatını kaybetmişti.

Yangında, Cansu Esatoğlu (16), Nisa Taşdemir (17), Tuğba Taşdemir (18), Şengül Yılmaz (55), Esma Gikan ve Hanım Gülek (65) yangında yaşamını yitirmişti.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında aralarında iş yeri sahibi K.O. ve vardiya amirlerinin bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alınmıştı. SGK ve İŞKUR’dan da 7 personel açığa alınmıştı.