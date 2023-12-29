Kocaeli’de 'sosyal medya' operasyonu: 1 tutuklama
Kocaeli’de sosyal medya üzerinden milli ve manevi değerlere hakaret içerikli, terör örgütünü övücü nitelikte paylaşım yaptığı tespit edilen şahıs tutuklandı.
Kocaeli İl Jandarma Komutanlığınca terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma yürütüldü.
Yapılan çalışmalarda sosyal medya üzerinden Türkiye’nin milli ve manevi değerlerine hakaret içerikli, terör örgütünü övücü nitelikte paylaşım yaptığı tespit edilen şahıs 26 Aralık tarihinde İzmit’te gerçekleştirilen operasyon neticesinde yakalandı.
Gözaltına alınan şahıs, ifadesi sonrasında çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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