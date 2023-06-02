Kocaeli’de uyuşturucu ve sahte alkol operasyonu

Yayınlanma: 02.06.2023 - 22:36

Güncelleme: 02.06.2023 - 22:36

Kocaeli’de polis ekiplerince Gebze ve Derince ilçelerinde iş yeri ve ikametlere operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda 597 litre sahte bandrollü viski, 621 paket gümrük kaçağı sigara, 420 alkol şişesi kapağı, 365 anason aroması, 25 malt aroması, 382 etil alkol etiketi, 36 boş alkol şişesi, 8 litre etil alkol, 22 adet alkol yapımında kullanılan şişe kapşonu, ruhsatsız tabanca, şarjör, 6 fişek, 10 gram metamfetamin, 10 gram skunk, bir gram esrar, bir gram sentetik kannabinoid, 63 ecstasy, hassas terazi ve 300 TL para ele geçirildi. Malzemelere el koyulurken olayla ilgili 9 kişi gözaltına alındı. Emniyete götürülerek ifadesi alınan şahıslar adliyeye sevk edildi. Savcı karşısına çıkan 9 şahıstan 2’si tutuklanırken diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.