Konak Belediyesi: Kültürel varlıklar ranta açılıyor

Yayınlanma: 04.11.2024 - 16:00

Güncelleme: 04.11.2024 - 16:00

İzmir’de geçtiğimiz yıllarda ihale süreci ile tartışmalara neden olan tarihi elektrik fabrikası ile ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi tarafından yapılmak hazırlanan plan değişikliği ile mevcut imar planlarında “kültürel tesis” statüsüne sahip parselin statüsü “Ticaret-Turizm Alanı” olarak değiştirilmek isteniyor.

Plan değişikliğinin kesinleşmesinin ardından fabrikanın tekrar satışa çıkarılması bekleniyor.

Konak Belediyesi, plan değişikliğine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklama şu ifadelere yer verildi:

“İzmir Elektrik Fabrikası, inşa edildiği dönemin (1929) endüstri yapısı teknolojisi, malzeme özellikleri ve mekan kurgusunu yansıtan, işletmede kaldığı uzun yıllar boyunca kentin iktisadi, sosyal, kültürel ve mekansal gelişmesinde önemli rolü olmuş çok özgün bir endüstri arkeolojisi kültür mirasıdır. Kültür Varlığı olarak tescil edilmiş koruma altına alınmış bir eserdir.

İzmir eski Elektrik Fabrikası ve alanı, yürürlükte bulunan imar planlarında; “Kültürel Tesisler Alanı (Özel Proje Alanı)” olarak belirlenmiş ve yapılaşma koşulu “TAKS:0.50, KAKS:1.50” olarak tanımlanmıştır.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi tarafından Elektrik Fabrikası ve alanı imar planları değiştirilerek ‘Ticaret-Turizm Alanı, Trafo Alanı, Park Alanı, Yaya Yolu’ kullanım kararına ve “Emsal:3.00, Yükseklik:30 kat” yapılaşma koşuluna çevrilmesine yönelik Belediyemizden görüş istenmektedir.

“ÇOK ÖNEMLİ POTANSİYEL ZENGİNLİKLERİMİZDİR”

Mülkiyeti Kamuya ait olan başta Elektrik Fabrikası olmak üzere eski Tekel Fabrika ve Binaları, eski Sümerbank Fabrikası alanı, eski Havagazı Fabrikası ve eski antrepolar ve özel mülkiyette bulunan diğer endüstri mirası kültür varlıkları bir bölge olarak kentimizin ve ilçemizin çok önemli potansiyel zenginliklerimizdir. İlçemiz sınırları içerisinde bulunan ve kentin bütünü için son derece önemli kültürel miras ve alanları olarak imar planlarında kültürel kullanıma ayrılmışlardır.

Bunlardan Havagazı Fabrikası, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Kültür Merkezi olarak, Eski Tekel Fabrikası Kültür ve Turizm bakanlığı Tarafından İzmir Kültür Sanat Fabrika Müzesi, olarak restorasyonları yapılıp kültürel kullanıma sunulmuşlardır.

Bu değerli örneklere rağmen, İlçemiz sınırları içerisinde kentin bütünü için son derece önemli konumda ve aslında kamuya ait Endüstri Mirası kültür varlıklarımız olan başta Elektrik Fabrikası, eski Sümerbank Arazileri ve antrepolar, kamunun ihtiyacı olan kültürel kullanıma yönelik bir anlayış yerine ne yazık ki ranta yönelik bir anlayış ile ticaret amaçlı işlevlendirilerek kamunun kullanımından çıkarılmak istenmektedir. Bu tutumu hiçbir şekilde kabul etmediğimizi vurgulamak istiyoruz.

“KENTİMİZE BİRER TARİH-KÜLTÜR ODAĞI OLARAK KAZANDIRMAK MÜMKÜNDÜR, GEREKLİDİR”

Yine kamuoyunun bildiği üzere geçmiş dönemlerde Elektrik Fabrikasının satışa çıkartılması aşamasında ihaleye İzmir Büyükşehir Belediyesi dahil olmuş ancak bu talep ‘Özelleştirmeye sadece özel şirketler katılabilir. Kamu şirketleri katılamaz. Bu yüzden de teklifiniz uygun bulunmamıştır. şeklindeki bir gerekçeyle reddedilmişti.

Kentimiz endüstri mirasının önemli örneklerinden olan bu alanları kültürel mirasımız olarak koruyarak ve yaşatarak gelecek kuşaklara aktarmak, çağdaş bir anlayışla yenilikçi ve yaratıcı tasarımlar ile kentimize birer tarih-kültür odağı olarak kazandırmak mümkündür, gereklidir.

Kentimizde miras alanlarımızı kültürel amaçlı işlevlerle gerçekleştirerek halkımızın kullanımına sunacak bilgi birikimi, mühendis, mimar ve şehir plancıları, ilgili meslek odaları ve önemli bir deneyime sahip olan İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Konak Belediyesi var.

Konak Belediyesi olarak kent için kritik ve büyük bir öneme sahip olan endüstri ve kültür mirasımızın örneklerinden Elektrik Fabrikasını ve çevresini olumsuz etkileyecek girişimlere karşı her türlü hakkımızı kullanacağımızı ve kararlılığımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz.”



