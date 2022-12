Konak’ta Romanlar konuşuyor

14 Aralık 2022 Çarşamba, 14:48

Konak Belediyesi’nin, Roman Eylem Planı kapsamında Roman dernekleriyle birlikte düzenlediği Konak Roman Çalıştayı başladı. İzmir Tarihi Havagazı Fabrikası’nda gerçekleşen çalıştaya ev sahibi Konak Belediye Başkanı Abdül Batur ile birlikte CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu, İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürü Murat Karaçanta, Konak İlçe Emniyet Müdürü Özgür Arslan, CHP İzmir İl Yöneticileri ve CHP Konak İlçe Başkanı Akın Küçükoğullarından, Saadet Partisi İzmir İl Başkanı Mustafa Erduran, Gelecek Partisini temsilen Ayhan Büyükbostancı (Balık Ayhan), DP Konak İlçe Başkanı Ziya Bedir, Saadet Partisi Konak İlçe Başkanı Rıfat Yıldırım ve siyasi partilerin temsilcileri, Konak Kaymakamlığı’na bağlı kamu kurumlarının müdür ve temsilcileri, Roman sivil toplum kuruluşları başkan ve temsilcileri, DİSK, Genel-iş, Tüm Yerel-Sen ve Türk-İş temsilcileri, İzmir Gazeteciler Cemiyeti temsilcileri, Konak Belediyesi meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum ve demokratik kitle örgütleri temsilcileri ve yurtdışından gelen konuklar katıldı.

BATUR: EN BÜYÜK EMEK ROMAN KARDEŞLERİMİZİN

Çalıştayın açılış konuşmasını gerçekleştiren Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Roman Eylem Planı çerçevesinde çalışmalar yürüttüklerini ve Konak’ta göreve başladıkları günden bu yana Roman mahallelerinde hizmete açtıkları merkez ve kreşlerle Roman vatandaşların her zaman yanlarında yer aldıklarını belirtti. Başkan Batur, çalıştayda emeği geçenlere teşekkürlerini iletti ve şunları söyledi:

“Konak Belediyesi olarak, en fazla Roman nüfusunun bulunduğu bir ilçenin belediye başkanı olarak, göreve başladığımız 2019 yılından bu yana, Roman kardeşlerimizin problemlerinin çözülmesi, sıkıntılarının aşılması, onların belli bir çatı altında birleştirilmesi, Roman sivil toplum kuruluşlarının bir araya gelmesi için çalışmalarımızı yürüttük. Roman Eylem Planına uygun olarak mahallemizde yaptığımız Roman Kültür Merkezi, Gençlik Destek Merkezi ve kreşlerimizle, özellikle o bölgedeki kadınlarımızın ve çocuklarımızın en büyük sıkıntısı olan eğitime yönelik çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Roman kardeşlerimizin problemleri büyük. Problemlerin zaman içinde çözülmesi mümkün, ama bu problemlerin gerçek Roman dernekleri ve sivil toplum örgütleriyle, yurtdışındaki güzel örneklerin ülkemizde de uygulanabilmesi noktasında bu çalıştayı düzenledik. Bu çalıştayda Konak Belediyesi’nin emeği vardır ama en fazla emek Roman derneklerimizin temsilcileri ve değerli muhtarlarımızındır. Hepsine bir kez daha teşekkür ediyorum.”

ÇALIŞTAYDA YOL HARİTASI OLUŞACAK

Çalıştaydan çıkacak raporun önemli bir izleme raporu ve yol haritası oluşturacağının altını çizen Başkan Batur, sözlerine şöyle devam etti:

“Türkiye’de ilk kez, belediye ve Roman dernekleriyle bir protokol yaptık. Bundan sonrasının yol haritasının çizilmesi için birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Bugün önemli konuklarımız var. Roman Eylem Planımızın belli noktalarının üzerinde durulmasında çok değerli katkıları olacak. Bu çalıştaydan çıkacak sonuçlar çok önemli. Çalıştay raporu, bundan sonra bir izleme raporuna dönüşmesi, gelecek Roman Eylem Planlarının da yol haritası olmasında çok önemli katkılar sağlayacak. Bütün gayretlerimiz ve hedefimiz özellikle eğitim, istihdam, sağlık, sosyal yaşam ve kentsel dönüşümde Roman kardeşlerimizin de eşit yurttaşlıktan faydalanabilmesi, eşitliği sağlamak ve onların sıkıntılarını kamuoyuna yansıtabilmek.”

“BİZ SUSACAĞIZ, ROMAN KARDEŞLERİMİZ KONUŞACAK”

Çalıştayın yapıldığı iki gün boyunca Roman vatandaşların ve sivil toplum kuruluşlarının problemlerini, isteklerini masaya yatırtacaklarını ifade eden Başkan Batur, “Çalıştayımızın yapıldığı bugün ve yarın, iki gün boyunca, artık bizler susacağız, Roman kardeşlerim konuşacak. Roman kardeşlerimiz problemlerini ortaya getirecek ve onların bu problemlerini ortadan kaldırmaktaki çözüm önerileri konuşulacak” dedi.

“ROMAN DOSTU BELEDİYE BAŞKANI OLMAKTAN ONUR DUYUYORUM”

111 mahalleye sahip Konak’ın 27 mahallesinde yaklaşık 70 bine yakın Roman vatandaşın yaşadığını hatırlatan Başkan Batur, Türkiye’de en fazla Roman vatandaşın yaşadığı ilçe olduklarını dile getirdi. Avrupa Konseyi tarafından En Roman Dostu Belediye seçildiklerini ve bununla gurur duyduklarını vurgulayan Başkan Batur, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

“Bundan sonra da Roman kardeşlerimizle birlikte adım atmaya, yol yürümeye ve Roman dostu bir kardeşiniz olmaya devam edeceğiz. Roman kardeşlerimiz bizim canımız, ciğerimiz. Konak Belediyesi bu şekilde bakıyor ve her zaman öyle bakacak. Bu toplumun en önemli bireylerindensiniz. Sizi her koşulda eşit birey olarak görüyoruz. Beraber yol yürümeye hazır bir kardeşiniz, ağabeyiniz, dostunuz olduğunu unutmayın. Roman dostu bir belediye başkanı olmaktan her zaman onur duyuyorum.”

PURÇU: EN BARIŞÇIL TOPLUMUZ

Türkiye’nin ilk Roman kökenli milletvekili, CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu da çalıştay açılışında Roman toplumunun sorunlarının sustukça büyüdüğünü, büyüdükçe kabına sığmadığını bu nedenle düzenlenen çalıştayın çok önemli olduğunu dile getirdi ve “Sorunlarımızı konuşarak halletmemiz gerekiyor ama bugüne kadar maalesef yeterince konuşamadık, yeterince bir araya gelemedik. Ve Romanlarımızın sorunları da çuvallara sığmaz oldu, depolara dolmaz oldu, sığdıramadık. Kendi dertlerimizi hep içimizde yaşadık. Büyüttük büyüttük, o dertler patladı ve toplumu, şehrimizi, Türkiye’mizi etkilemeye başladı. Değerlerimizin önemini kimse kavrayamadı. Dünyanın en değerli müzisyenlerini yetiştiren toplumuz. Dünyanın sanata en yatkın toplumuyuz. En hoşgörülü ve belki de dünyada savaşa katılmayan tek toplumuz, en barışçıl toplumuz. Doğaya en yakın toplumuz. Ama bu değerlerimizi maalesef yaşantımıza, dünyaya aktaramadık” diye konuştu.

PURÇU’DAN BATUR’A TEŞEKKÜR

Roman kültürünün ve müziğinin evrenselliğini anlatan Purçu, düzenlenen çalıştay nedeniyle Başkan Batur’a teşekkürlerini şu sözlerle iletti:

“Sayın Belediye Başkanıma çok teşekkür ederim, hem de çok teşekkür ederim; çünkü bizim bu toplantılara ihtiyacımız var. Sizi sevmek, kucaklamak istiyoruz.

Sadece Roman müziği değil, her türlü müziği çalıyoruz. İspanya’ya gidin, Çigan müziğinin, İspanyol dansının en büyük temsilcileri Romanlar. Rusya’ya gidin, Rusya’da tüm tiyatrolar Romanların; Romanlar besteliyor, sahneliyor. Bu değerleri kullanıyorlar ama biz kullanamadık. Tepecik’te, Gürçeşme’de, Çimentepe’de, Ege Mahallesi’nde, Hilal’de dünyaca ünlü müzisyenlerimiz var. Uçağa biniyor Almanya’ya gidiyorlar senfoni orkestralarına, İtalya’ya gidiyorlar ama biz burada onları öldürüyoruz. Değerli başkanıma teşekkür ediyorum. Biz bugün sizi Beethoven’ın müzikleriyle karşıladık başkanım sayesinde; bu toplantıyı yapmasak belki göremeyeceksiniz.”

“BATUR BAŞKANIMI KUTLUYORUM”

Purçu, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur’un Roman mahallelerinde gerçekleştirdiği çalışmaların, açılan merkez ve eğitim alanlarının önemine vurgu yaparak konuşmasını şöyle bitirdi:

“Cumhuriyet Halk Partisi olarak Roman Eylem Planı hazırladık. Hükümetin zaten bir Roman Eylem Planı var ama bu plana baktığınızda, 2016 Nisan ayında hazırlanmış, saniye saniye takip ediyorum ama sahada bir şey göremiyoruz. Belediyemizin imkanları kısıtlı olmasına rağmen, soruşturma geçirmemize rağmen bu toplantıları yapıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu toplantıları yapıyoruz. Kıymetli başkanımız Konak’ta her şeyi yapıyor. Belki de Türkiye’de ilk defa bir kültür merkezi açtı Abdül Batur Başkanım, mahallemizin dibinde bir Yaşam Köyü açtı. Roman çocuklarımızın en büyük sıkıntısı eğitim; orada başkanım kreşler açtı, gittik beraber açtık ve Roman çocukları oraya gidiyor, eğitim alıyor. Şu an inanın 2016’dan bu yana hükümetin bu kadar bütçeyle yapamadığını Abdül Batur Başkanım Konak’ta yaptı. Kendisini gerçekten kutluyorum” dedi.

ROMAN VATANDAŞLARIN TEMEL SORUNLARI ELE ALINDI

Açılış konuşmalarının ardından Konak Roman Çalıştayı’nın ilk oturumu gerçekleşti. “Roman Vatandaşların Temel Sorunları” ele alındığı ilk oturumun konuşmacıları CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu, Dilbilimci Prof. Dr. Hristo Kyuchkov, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Sosyal Politikalardan Sorumlu Sektör Yöneticisi Mehmet Caner Demir, Sıfır Ayrımcılık Derneği Başkanı Elmas Arus ve İzmir Romanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Abdullah Cıstır oldu. Oturumun moderatörlüğünü ise Avrupa Konseyi ROMACTED Proje Yetkilisi Defne Açar üstlendi.

İKİ GÜN SÜRECEK ÇALIŞTAYIN PROGRAMI İSE ŞÖYLE:

1.Oturum:

Roman Vatandaşların Temel Sorunları

Eğitim, İstihdam, Popülasyon Sorunları, Kültürel ve Yaşam Faktörleri (Dil, Tarih, Yaşam Tarzı, Spor), Madde Bağımlılığı, Yoksulluk, Ayrımcılık, Politikalar

Konuşmacılar:

Özcan Purçu CHP İzmir Milletvekili

Prof. Dr. Hristo Kyuchkov

Mehmet Caner Demir

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Sosyal Politikalardan Sorumlu Sektör Yöneticisi

Elmas Arus – Sıfır Ayrımcılık Derneği Başkanı

Abdullah Cıstır – İzmir Romanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı

2.Oturum:

Sorunlara Yönelik Uluslararası İyi Uygulama Örnekleri

Konuşmacılar:

Cristina Marian - Roman Girişimcilik İnisiyatifi Ortaklık ve Görünürlük Direktörü

Sevdija Demirova Abdulova - Makedonya Cumhurbaşkanı Danışmanı

Shagir Hasantari - Arnavutluk Aktif Roman Örgütü Başkanı

Raul Perez Gonzalez – Çingene Sekretaryası Vakfı Projeler Koordinatörü

Defne Açar – Avrupa Konseyi ROMACTED Proje Yetkilisi

3.Oturum

Sorunlara Yönelik Ulusal Düzeyde İyi Uygulama Örnekleri

Konuşmacılar:

Doç. Dr. Nurşen Gürboğa – Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü

Ayhan Küçükboyacı - Sanatçı

Ali Yangır – Konak Belediyesi Meclis Üyesi, Evlatlarımızı Kötü Alışkanlıklardan Koruma Derneği Başkanı

Emin Karameşe – Roman Gençlik Derneği Başkanı

Tolga Küleş – İzmir Kent Derin Yoksulluk Ağı Derneği Başkanı

2.Gün

Atölye Çalışmaları:

İstihdam

Eğitim

Kültürel Faktörler

-Türk Tarihçi, Akademisyen ve Yazar İlber Ortaylı’nın Konuşmaları

-Çalıştay Sonuç Raporunun Okunması

-Kapanış Konuşmaları