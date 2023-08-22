Konak’ta sokak emekçileri için yeni protokol

Yayınlanma: 22.08.2023 - 09:32

Güncelleme: 22.08.2023 - 09:32

Konak Belediyesi’nin, geçimini kağıt, ambalaj ve metal atığı toplayarak sağlayan sokak emekçilerini tek çatı altında buluşturarak, sosyal haklarını güvenceye alınmasını sağlayan örnek projesi yeni dönemde yeni imzalarla güçlendi. İzmir Çevreci Atık Toplayıcıları Kooperatifiyöneticilerini makamında konuk eden Başkan Batur, “Bugün attığımız imzalarla sokak emekçisi kardeşlerimiz daha iyi şartlarda, sosyal güvenceleri olarak çalışacak. Alın terlerinin karşılığını en iyi şekilde alacak” dedi.Değerlendirilebilir atıkların toplanmasında ortak hizmet ve işbirliği protokolünü Başkan Batur’la birlikte kooperatif yöneticilerinden Doruk Kubilayhan ve Ağa Can imzaladı.

“KONAK BELEDİYESİ OLARAK HER ZAMAN YANLARINDA OLACAĞIZ”

Konak’ın İzmir’in kalbi olduğunu ve burada uygulanacak projelerin örnek olacağını dile getiren Başkan Batur, atılan imzaların Konak’a hayırlı olmasını temenni etti ve şunları söyledi:

“İzmir’e ve Türkiye’ye örnek olan sokak emekçilerini tek çatı altında topladığımız projemizi yeni dönemde İzmir Çevreci Atık Toplayıcıları Kooperatifi ile birlikte yürüteceğiz. Kooperatif yöneticileriyle işbirliği protokolüne imza attık. Bu imzayla geçimlerini kağıt, ambalaj ve metal atığı toplayarak sağlayan emekçi kardeşlerimiz güven içinde, tüm sosyal haklarını alarak çalışmaya devam edecek. Konak Belediyesi olarak her zaman yanlarında olacağız.”