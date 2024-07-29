Kontrolden çıkan traktör devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

Yayınlanma: 29.07.2024 - 10:05

Güncelleme: 29.07.2024 - 10:05

Yeşilova Mahallesi’nde meydana gelen olayda, 70 yaşındaki Resmiye Zafer idaresindeki traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak devrildi.

Meydana gelen kazada sürücü ve 3 kişi yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında hastaneye sevk edilen yaralılardan Resmiye Zafer, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.