Kontrolden çıkan traktör devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkan traktör devrildi. Kazada, traktör sürücüsü 70 yaşındaki kadın hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 29.07.2024 - 10:05
Kontrolden çıkan traktör devrildi: 1 ölü, 3 yaralı
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Yeşilova Mahallesi’nde meydana gelen olayda, 70 yaşındaki Resmiye Zafer idaresindeki traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak devrildi.

Meydana gelen kazada sürücü ve 3 kişi yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında hastaneye sevk edilen yaralılardan Resmiye Zafer, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.


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