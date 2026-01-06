Konya'da camideki görüntülere 'uygunsuz davranış' soruşturması

Cumhuriyet Gazetesi Logo
6.01.2026 13:32:00
DHA
Konya'da tarihi Aziziye Camisi'nin içinde çekilen görüntüleri, müzik eşliğinde paylaşan genç kadın ile yanındaki erkek hakkında soruşturma başlatıldı.

 

Konya'da bir sosyal medya kullanıcısı, Karatay ilçesindeki tarihi Aziziye Camisi içinde çekilen görüntüleri, müzik eşliğinde, "Manitayı camide bile darlama işi" notu ile sayfasında paylaştı.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri bunun üzerine harekete geçti. Ekiplerce yapılan incelemede; tarihi camide çekilen görüntülerin Antalya'dan paylaşıldığı, motosikletle Konya'ya gezmeye gelen iki genç tarafından çekildiği saptandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iki genç hakkında soruşturma başlatıldı.

