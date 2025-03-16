Konya’da kadın öğrencilere skandal ‘bildiri’: Kıyafetlerini hedef aldılar, hakaret ettiler!

Yayınlanma: 16.03.2025 - 20:45

Güncelleme: 16.03.2025 - 20:45

Konya’da kendilerini "Milli Kuvvetler Hareketi" olarak adlandıran bir grubun kentte eğitim hayatlarını sürdüren kadın öğrencilere ‘bildiriler’ dağıttığı ortaya çıktı.

Halktv’nin aktardığı habere göre, öğrencilere sokakta yürüdükleri esnada tanımadıkları kişiler tarafından ellerine yazılı kağıtlar iliştirildi.

Söz konusu bildiride, dışarıda ‘açık’ giyinerek gezmenin günah olduğu ve ‘açık’ giyinmenin Afrika'nın ilkel kabilelerine özgü bir davranış olduğu savunularak, kapanmaları gerektiği yönünde uyarı maiyetinde ifadelere yer verildi.

Söz konusu yazıda skandal ifadeler yer aldı. Yazının tam metni ise şu şekilde:

"Seni ve tüm varlıkları yaratan, cennetin, cehennemin ve hesap gününün sahibi olan Allah'ın adıyla

Sevgili kardeşim, şunu bil ki bu dünyada kim olursak olalım, nasıl bir hayat yaşarsak yaşayalım, hesap gününde Allah'ın huzurunda yalnız ve tek başımıza hesap vereceğiz.

Bu mektubu yazma sebebimiz, ne yazık ki giyim şeklindir. Hemen aklına şu gelebilir: "Özgür değil miyim, istediğim gibi giyinirim, soyunurum, kimse karışamaz". İçinde yaşadığımız devletin kanunları çerçevesinde evet haklısın ama bizi biz yapan değerler vardır güzel kardeşim ve bu değerler her zaman kanunlarla sınırlı değildir.

Örneğin bizler, tarihin neredeyse başından beri var olan Türk Milleti'yiz ve çok değerli bir örfe sahibiz. Ne yazık ki son yıllarda üzülerek görüyoruz; milletimizin tarihi boyunca asla yaşanmamış bir şekilde bayanlarımızın bir kısmı, vücutlarının büyük kısmını açıkta bırakacak şekilde giyiniyorlar. Bu, açık bir hayâsızlıktır. Hayâ, utanma duygusudur ve doğuştan tüm insanlara verilmiştir.

Ancak, şort adı verilen külottan farksız bez parçaları, crop adı verilen bel üstünün büyük kısmını açıkta bırakan kumaş parçalarını vb. giyerek herkesin gözü önünde dolaşmak, bu hayânın yok olduğunu gösterir ki bu durum tam bir felakettir.

İşin bir de bizi yaratan Allah boyutu var. Şu an dünyada var olan 3 dinde de (İslam, hristiyanlık, yahudilik) örtünme emri vardır. Vücudunu teşhir edecek şekilde insanların arasında dolaşmak, sadece Afrika'nın ilkel, medeniyetten ve dinlerden uzak kalmış nadir kabilelerinde görülebilecek bir olayken ne yazık ki moda, özgürlük gibi kavramlar adı altında milletimizi dejenere ediyorlar ve çıplaklığı, teşhirciliği normalleştirmeye çalışıyorlar.

Bu çabanın aslı, bizi biz yapan milli örfümüzden ve dini değerlerimizden koparmaktır güzel kardeşim. Son yıllarda devam eden özgürlük çılgınlığı, dejenere olmanın, bozulmanın giriş kapısıdır. Evet, özgür olduğumuz noktalar vardır ancak bunlar, Allah'ın mubah kıldığı durumlardadır. İslam dinine göre Haram kılınan işlerde, Müslümanım diyen fertler özgür değildir çünkü Allah'ın emri, Müslümanlar için bağlayıcıdır.

Yaratanımız buyuruyor ki: "Allah şüphesiz adaleti, iyiliği, akrabaya yardım etmeyi emreder; hayâsızlığı, fenalığı ve azgınlığı yasaklar. Düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor" (Nahl Suresi, 90. Ayet Meali)

İşte vücudumuzu açarak gezmek, Rabbimizin ayette bahsettiği hayâsızlık ve azgınlığın içindedir. İşin bir de toplumsal ve sosyolojik boyutu vardır ki o açıdan bakıldığında da şort ve dekolte elbiselerle gezmek sorundur. Çünkü toplumu oluşturan erkek ve bayan cinsleri, birbirinin görüntüsünden elbette ki cinsel yönden etkilenebilir. Aşırı açık elbiselerle gezmek te bu etkilenmeyi olumsuz yönde artıracaktır şüphesiz.

Sonuç olarak, seni Türk Milleti'nin güzel örfüne, değerlerine ve Allah'ın emirlerine daha yakın giyinmeye çağırıyoruz kardeşim. Şeytanın değil de Allah'ın yolunu takip edersek, elbette hem dünya hem ahirette kazananlardan oluruz."

AÇTIKLARI WEB SİTESİ İLE FAALİYETLERİNİ DUYURUYORLAR

Grubun çalışmalarını, "İyiliği emredip, kötülükten sakındırmak için" sloganı altında açtıkları internet sitesinde duyurduğu ortaya çıktı.

Grubun, insanların giyim kuşamından, konuşmalarında kullandığı yabancı kökenli kelimelere kadar birçok alanda yaptıkları kanunsuz ve insanların özgürlüğünü kısıtlayan faaliyetleri aleni bir şekilde yürütmesi ve bunları web sitelerinden duyurmaları ise dikkat çekti.