Konya'da otomobilin çarptığı 3 kişi yaraladı
Konya’nın Kulu ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen 3 kişi, otomobilin çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında yaralandı.
Kaza, saat 11.00 sıralarında Kulu ilçesi Hastane Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmek isteyen Duho K. (44), Şayhide H. (33) ve Amine A.'ya (2), Osman G. idaresindeki 06 JNJ 59 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan 3 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Kaza sonrası araç sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İlgili Haberler
- Konya Ovası'nda yer altı suyu beklentisi: 'Mirası tüketiyoruz'
- Fenerbahçe geriden gelip kazanmasını bildi! Fenerbahçe 2-1 Konyaspor
- Konyaspor, 100. yılını kutluyor
Video Haberler
- Trabzon'da heyelan; 2 katlı bina boşaltıldı
- 'Scooter'lar sinir krizi geçirtti
- FETÖ operasyonunda şaşkına çeviren an
- Pandemide 42 diş hekimi hayatını kaybetti
- Ankara'da vatandaş da esnaf da dertli
- Arabanın motoruna yuva yapan kediler serviste çıkarıldı
- Bir parti daha kuruluyor
- İYİ Parti'de bundan sonra ne olacak?
- 'Pencereleri ve kapıları sıkı sıkı kapatın'
- Uzmanlardan 'Çöl tozu' uyarısı
En Çok Okunan Haberler
- Yıldız oyuncudan Trabzonspor'a müjde!
- Descartes'in hangi kitapları okunmalı? İşte ayrıntılar..
- FETÖ operasyonunda şaşkına çeviren an
- TMO’dan 18 bin tonluk ayçiçeği yağı ithalatı
- Ukrayna'da yakıt depoları vuruldu
- Konya'da otomobilin çarptığı 3 kişi yaraladı
- Trabzon’da heyelan; 2 katlı bina tahliye edildi
- Paşalimanı Koyu'na Halis Temel'in heykeli dikilsin
- Savcı Mehmet Selim Kiraz, İstanbul Adliyesi’nde anıldı
- Borsa yükselişe geçti