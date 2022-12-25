Konya'da vahşet: 12 ve 17 yaşında iki kızını öldürdü, 'namus meselesi' dedi!

25 Aralık 2022 Pazar, 15:20

Olay, dün saat 12.30 sıralarında Sahibiata Mahallesi Nevruz Sokak'ta meydana geldi. 7 çocuk babası Suriye uyruklu Yusuf Elhamed, kızları Kevser El Salih ve Merve Elhamed ile tartıştı. Yusuf Elhamed, çıkan kavgada 2 kızını öldürüp, polise teslim oldu. Belirtilen adrese giden polis, 2 kardeşin cansız bedeni ile karşılaştı.

Otopsinin ardından 2 kardeşin cenazesi, Şeyh Ulema Yusuf Ağa Camisi'nde kılınan namazın ardından toprağa verildi. Kızlarını "namus meselesi" nedeniyle öldürdüğünü söyleyen Yusuf Elhamed ise ifadesinde; tartışma sırada kendisini kaybettiğini, 2 kızını öldürdüğünü fark edince polise giderek teslim olduğunu söyledi.

Yusuf Elhamed, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Öte yandan evli ve 2 çocuk annesi Kevser El Salih'in eşi Muhammed El Salih'in 'cinsel taciz' suçundan cezaevinde olduğu belirtildi