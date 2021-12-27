Konya'da yolcu otobüsü şarampole devrildi, 11 kişi yaralandı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde şarampole devrilen yolcu otobüsündeki 11 kişi yaralandı.

AA
27 Aralık 2021 Pazartesi, 09:51
Konya'da yolcu otobüsü şarampole devrildi, 11 kişi yaralandı
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Konya'nın Beyşehir ilçesinde Hikmet Kaya idaresindekyolcu otobüsü, buzlanmanın olduğu Beyşehir-Konya kara yolunun 2. kilometresinde şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada sürücü ile araçtaki 10 kişi yaralandı.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

Yolcu otobüsünün İstanbul'dan Konya'nın Bozkır ilçesine gittiği öğrenildi.


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