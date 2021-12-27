Konya'da yolcu otobüsü şarampole devrildi, 11 kişi yaralandı
Konya'nın Beyşehir ilçesinde şarampole devrilen yolcu otobüsündeki 11 kişi yaralandı.
Konya'nın Beyşehir ilçesinde Hikmet Kaya idaresindekyolcu otobüsü, buzlanmanın olduğu Beyşehir-Konya kara yolunun 2. kilometresinde şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada sürücü ile araçtaki 10 kişi yaralandı.
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Ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.
Yolcu otobüsünün İstanbul'dan Konya'nın Bozkır ilçesine gittiği öğrenildi.
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