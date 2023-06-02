Konya’daki yakılmış ceset olayının şüphelileri yakalandı
Konya’da 31 Mayıs’ta yol kenarında iki yanmış ceset bulunmasına ilişkin yürütülen soruşturmada 2 kişi gözaltına alındı.
Konya’nın Kulu ilçesinde 31 Mayıs’ta meydana gelen olayda yol kenarında naylona sarılmış ve yanmış vaziyette bir erkek ile kadın cesedi bulunmuştu.
Yapılan çalışmalarda cesetlerin Tuncay Gök (36) ile Nazan Şahin’e (44) ait olduğu belirlenmiş ve jandarma ekiplerince olayın aydınlatılmasına yönelik çalışma başlatılmıştı.
Ankara İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timleri (JASAT) ekipleri, olayın şüphelileri Ç.K. ve F.K. isimli şahısları Mamak’ta yakalayarak gözaltına aldı.
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