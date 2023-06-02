2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

Konya’daki yakılmış ceset olayının şüphelileri yakalandı

Konya’da 31 Mayıs’ta yol kenarında iki yanmış ceset bulunmasına ilişkin yürütülen soruşturmada 2 kişi gözaltına alındı.

İHA
Yayınlanma: 02.06.2023 - 15:17
Konya’daki yakılmış ceset olayının şüphelileri yakalandı
Abone Ol google-news

Konya’nın Kulu ilçesinde 31 Mayıs’ta meydana gelen olayda yol kenarında naylona sarılmış ve yanmış vaziyette bir erkek ile kadın cesedi bulunmuştu.

Yapılan çalışmalarda cesetlerin Tuncay Gök (36) ile Nazan Şahin’e (44) ait olduğu belirlenmiş ve jandarma ekiplerince olayın aydınlatılmasına yönelik çalışma başlatılmıştı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timleri (JASAT) ekipleri, olayın şüphelileri Ç.K. ve F.K. isimli şahısları Mamak’ta yakalayarak gözaltına aldı.


konya gözaltı ceset

İlgili Haberler

Yakılmış cesetleri bulunan 2 kişiden birinin kimliği belli oldu

Yakılmış cesetleri bulunan 2 kişiden birinin kimliği belli oldu
Konya'da korkunç olay! Naylona sarılıp yakılmış cesetler bulundu

Konya'da korkunç olay! Naylona sarılıp yakılmış cesetler bulundu
Balkonda düşen hemşirenin şüpheli ölümü: Hastane sahibi gözaltına alındı

Balkonda düşen hemşirenin şüpheli ölümü: Hastane sahibi gözaltına alındı

En Çok Okunan Haberler