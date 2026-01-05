Korku dolu anlar kamerada: Silahlı 2 hırsız, 3 dakika içerisinde kuyumcuyu soydu

Olay Kırıkhan ilçesi Yenimahalle’de yaşandı. Suriye uyruklu Zaher Alshabb isimli şahsa ait kuyumcuya kafalarındaki kasklarla gelen 2 hırsız, işyerindeki 4 şahsı masanın arkasına geçirerek 3 dakika içerisinde kuyumcuyu soydu.
Anbean güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde; hırsızların iş yerine silahlarla geldiği ve yanlarında bulunan torbaya altınları doldurdukları görüldü.
İlk belirlemelere göre tahmini ağırlığı 3 kilogram altın çalan şahısların kısa sürede olay yerinden ayrıldığı öğrenildi.
İşyeri sahibinin şikayeti üzerine polis ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı.
