Korku dolu anlar kamerada: Silahlı 2 hırsız, 3 dakika içerisinde kuyumcuyu soydu

5.01.2026 00:22:00
İHA
Hatay’da silahlı ve kasklı 2 hırsızın kuyumcudaki altınları 3 dakika içerisinde çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Polis ekipleri şahısları bulmak için çalışma başlatırken, ilk belirlemelere göre yaklaşık 3 kilogram altın çalındığı öğrenildi.

Olay Kırıkhan ilçesi Yenimahalle’de yaşandı. Suriye uyruklu Zaher Alshabb isimli şahsa ait kuyumcuya kafalarındaki kasklarla gelen 2 hırsız, işyerindeki 4 şahsı masanın arkasına geçirerek 3 dakika içerisinde kuyumcuyu soydu.

Anbean güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde; hırsızların iş yerine silahlarla geldiği ve yanlarında bulunan torbaya altınları doldurdukları görüldü.

İlk belirlemelere göre tahmini ağırlığı 3 kilogram altın çalan şahısların kısa sürede olay yerinden ayrıldığı öğrenildi.

İşyeri sahibinin şikayeti üzerine polis ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı.

İlgili Konular: #hırsızlık #hatay