Köy Enstitüleri fotoğraf sergisi Denizli'de

Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği İzmir Şubesi, Denizli'de “Köy Enstitüleri Kapatıldı… 21. Yüzyılda Köy Okullarımız…” adlı fotoğraf sergisi açacak.

İZMİR / Cumhuriyet
17 Şubat 2022 Perşembe, 16:00
Köy Enstitüleri fotoğraf sergisi Denizli'de
Abone Ol google-news

Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği (YKKED), Köy Enstitüsü ruhunu yaşatmak için çalışmalarını sürdürüyor.

YKKED İzmir Şubesi, Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde “Köy Enstitüleri Kapatıldı… 21. Yüzyılda Köy Okullarımız…” adlı fotoğraf sergisi açacak. Merkezefendi Belediyesi'nin işbirliği ile Merkezefendi Kültür Merkezi’nde düzenlenecek sergi 25 Şubat'ta kapılarını açacak. 

Avukat Erhan Meço küratörlüğünde hazırlanan sergide birçok fotoğraf sanatçısının eserleri sergilenecek.

Etkinlik 27 Şubat ’a kadar sürecek.

 



Günün Video Haberi


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler