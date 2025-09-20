Cumhuriyet Gazetesi Logo
Köyceğiz'de alevlerle mücadele sürüyor... 218 ev boşaltıldı, 582 kişi tahliye edildi

Köyceğiz'de alevlerle mücadele sürüyor... 218 ev boşaltıldı, 582 kişi tahliye edildi

20.09.2025 13:21:00
Güncellenme:
AA DHA
Takip Et:
Köyceğiz'de alevlerle mücadele sürüyor... 218 ev boşaltıldı, 582 kişi tahliye edildi

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde iki gündür devam eden orman yangınına ilişkin Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, yangına müdahale çalışmalarının devam ettiği bildirildi. Öte yandan alevlerin yaklaştığı Akköprü, Sazak ve Pınar mahallelerinde tedbir amaçlı 218 evin boşaltıldığı, 582 yurttaşın da tahliye edildiği kaydedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde 2 gündür devam eden orman yangınına ilişkin açıklama yaptı.

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şöyle denildi:

"Muğla İlimizin Köyceğiz ilçesinde devam eden orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları, Orman teşkilatımız başta olmak üzere, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında ilgili tüm kurum ve kuruluşlarımız tarafından havadan ve karadan yoğun bir şekilde devam ediyor."

Açıklamada, AFAD Başkanı Vali Ali Hamza Pehlivan’ın, Arama ve Kurtarma Daire Başkanı Kartal Muhcı ile birlikte yangın bölgesine gittiği aktarıldı.

Pehlivan’ın Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey ve diğer kurum temsilcileriyle yangın söndürme çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunduğu, yangından etkilenen mahalleleri ziyaret ederek, yurttaşlara "geçmiş olsun" dileğinde bulunduğu belirtildi.

582 YURTTAŞ TAHLİYE EDİLDİ

Yangın nedeniyle Pınar, Sazak ve Akköprü mahallelerinde toplam 218 haneden 582 yurttaşın tedbiren güvenli bölgelere nakledildiğinin aktarıldığı açıklamada, şunları kaydedildi:

"Yangına; 14 helikopter, 10 uçak, 256 kara aracı, 939 personel ile yoğun ve aralıksız bir şekilde müdahale çalışmaları devam etmektedir.Yeşil vatanımızı korumak için gece gündüz demeden, sahada büyük bir gayret ve özveri ile çalışan, alevlere karşı cesaret ve azimle mücadele eden ormanın kahramanlarına ve destekte bulunan tüm kurumlarımıza teşekkür ediyor; yangından etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz."

İlgili Konular: #orman yangını #muğla #afad #Köyceğiz

İlgili Haberler

Muğla Köyceğiz'deki orman yangını 2'nci gününde: Müdahale sürüyor
Muğla Köyceğiz'deki orman yangını 2'nci gününde: Müdahale sürüyor Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde çıkan orman yangınının 2'nci gününde, ekiplerin müdahalesi sürüyor. Gece boyunca karadan yapılan söndürme çalışmalarında, günün ilk ışıklarıyla havadan müdahale de başladı.
Antalya'nın Aksu ilçesinde orman yangını: 2 otel tahliye edildi
Antalya'nın Aksu ilçesinde orman yangını: 2 otel tahliye edildi Antalya'nın Aksu ilçesinde orman yangını çıktı. Ekiplerin karadan müdahale ettiği yangın, Kral Yolu mevkisine kadar ulaştı. Yangın bölgesindeki 2 otel ise tedbir amaçlı boşaltıldı.
Muğla'da sekiz ayrı noktada yangın!
Muğla'da sekiz ayrı noktada yangın! Muğla Valisi İdris Akbıyık ile Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Köyceğiz ve Milas ilçelerinde devam eden orman yangınlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Vali Akbıyık, "Fethiye Çalıca, Menteşe Dağpınar, Datça Reşadiye, Muğla merkez Ortaköy ve Milas Güllük'teki yangınlara hızlı şekilde müdahale edilerek büyümeden söndürüldü" dedi.