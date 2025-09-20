Köyceğiz'de alevlerle mücadele sürüyor... 218 ev boşaltıldı, 582 kişi tahliye edildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde 2 gündür devam eden orman yangınına ilişkin açıklama yaptı.

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şöyle denildi:

"Muğla İlimizin Köyceğiz ilçesinde devam eden orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları, Orman teşkilatımız başta olmak üzere, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında ilgili tüm kurum ve kuruluşlarımız tarafından havadan ve karadan yoğun bir şekilde devam ediyor."

Açıklamada, AFAD Başkanı Vali Ali Hamza Pehlivan’ın, Arama ve Kurtarma Daire Başkanı Kartal Muhcı ile birlikte yangın bölgesine gittiği aktarıldı.

Pehlivan’ın Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey ve diğer kurum temsilcileriyle yangın söndürme çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunduğu, yangından etkilenen mahalleleri ziyaret ederek, yurttaşlara "geçmiş olsun" dileğinde bulunduğu belirtildi.

582 YURTTAŞ TAHLİYE EDİLDİ

Yangın nedeniyle Pınar, Sazak ve Akköprü mahallelerinde toplam 218 haneden 582 yurttaşın tedbiren güvenli bölgelere nakledildiğinin aktarıldığı açıklamada, şunları kaydedildi:

"Yangına; 14 helikopter, 10 uçak, 256 kara aracı, 939 personel ile yoğun ve aralıksız bir şekilde müdahale çalışmaları devam etmektedir.Yeşil vatanımızı korumak için gece gündüz demeden, sahada büyük bir gayret ve özveri ile çalışan, alevlere karşı cesaret ve azimle mücadele eden ormanın kahramanlarına ve destekte bulunan tüm kurumlarımıza teşekkür ediyor; yangından etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz."