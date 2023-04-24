Köyüne gidemeyen İstanbul'da kaldı

Yayınlanma: 24.04.2023 - 03:00

Güncelleme: 24.04.2023 - 03:00

300 TL’den başlayan otobüs bileti fiyatları mesafeye göre 750 TL’ye kadar ulaşıyor. Geçen sene İstanbul Otogarı’ndan çıkan günlük otobüs seferi sayısı 2 bin 500’leri görürken bu sene rakam 1400’lerde kaldı.

Otogarda yaşanan durgunluğu Türkiye Otobüsçüler Federasyonu Başkanı Birol Özcan her sene biletlerin önceden tükenerek ek seferler açıldığını fakat bu sene sefer sayılarının yüzde 40 azaldığını belirtti. İlk defa bu sene ailelerin şehir dışına ailecek değil, ikiye bölünerek gittiklerini belirtti.

"KRİZ AİLELERİ VURDU"

TOFED Genel Sekreter Yardımcısı ve Martur Otobüs İşletmesi Yönetim Kurulu Üyesi olan Musa Çaktır, bayramdaki durgunluğun nedenini ekonomik krizin derinleşmesine bağladı. Çaktır, “Ekonomik yapı birçok aileyi sıkıntıya soktu. Bayramda otogar, yollar cıvıl cıvıl olurdu, bu sene o manzarayı göremedik” diye konuştu.

Zam yapmak istemediklerini belirten Özcan, “Fiyatların düşürülebilmesi için köprülerin, otobanların fiyatlarının düşürülmesi ve mazottaki verginin indirilmesi lazım” dedi.