Küba Dostluk Derneği, ABD ambargosuna karşı bağış kampanyası düzenliyor: ‘Küba’ya güneş götürüyoruz’

Küba’ya enerji ambargosunu kırmak için Josê Marti Küba Dostluk Derneği tarafından düzenlenen bağış kampanyasıyla ülkeye güneş paneli sistemleri götürülecek. Dernek, Küba’nın Ankara Büyükelçisi Alejandro Francisco Diaz Palacios’un da katılımıyla dün Ankara’da bir basın toplantısı düzenledi.

‘GÜN BOYU ELEKTRİK KESİNTİLERİ OLUYOR’

Büyükelçi Palacios, ülkesinin genel durumunu değerlendirirken, “Küba halkının ihtiyaç duyduğu elektriğin üretilmesi için gerekli petrol temin edilemediğinden halk her gün, neredeyse gün boyu süren elektrik kesintileriyle karşı karşıya. Gıdanın muhafaza edilmesi imkânsız hale geliyor. Hastanelerin işleyişi olumsuz etkileniyor. Bütün bunların Küba halkına dönük bir kolektif cezalandırma politikasına dönüştüğünü söylememiz lazım” ifadelerini kullandı.

‘2 BİNDEN FAZLA ÇOCUK AMELİYAT BEKLİYOR’

Ülkenin sağlık sistemindeki sorunları anlatan Büyükelçi, “Elektrik kıtlığı sebebiyle hastanelerin işleyişi zaman zaman çok ağır aksamaya uğruyor. 100 binden fazla hasta ameliyat bekliyor, bunların 2 binden fazlası çocuk. Benzer şekilde 40 binden fazla gebenin ultrasonografi ve diğer gebelik takip süreçlerinin gerektirdiği testlere ulaşımında büyük bir problem yaşanıyor. 30 binden fazla çocuğun aşılamasında sorunlar yaşanıyor. Bu, halkın yaşantısını, sağlığını, yaşamını doğrudan tehdit eden karakteri nedeniyle bizim soykırım suçu olarak nitelediğimiz bir politika” dedi.

‘DİĞER ÜLKELERE DESTEK OLUYORUZ’

Palacios, bunlara karşın, Küba’nın diğer ülkelere desteğini, “Yüz binlerce Kübalı sağlık personeli, dünyanın dört bir tarafında ihtiyaç duyan ve talepte bulunan onlarca yoksul ülkeye sağlık hizmeti götürdü. Küba başka ülkelere bomba yağdıran değil, sağlık personeli yollayan bir ülke. Maruz kaldığı kuşatmanın ve politikanın Küba halkı tarafından hiç hak edilmeyen bir politika olduğunu tekrar vurgulamak istiyorum. Küba halkı, 67 yıllık devrim tarihi boyunca başka halklara yardım elinden başka hiçbir şey götürmemiş bir halktır” cümleleriyle anlattı.

‘HAVAYOLLARI HAVANA’YA UÇUŞLARI ASKIYA ALDI’

José Martí Küba Dostluk Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Nahide Özkan ise, “Küba'nın son yıllardaki en önemli gelir kaynağı turizmdi. Bu yaşanan enerji krizi dolayısıyla turizm Küba'da bugün neredeyse tamamen durma noktasına gelmiş durumda. Çünkü yakıt sıkıntısı dolayısıyla uluslararası havayolları Havana’ya uçuşlarını askıya aldılar ya da kaldırdılar. Otellerin tedarik sistemlerinde sıkıntıları olduğu için çok az sayıda otel bugün açık ve işlemeye devam ediyor. Genel olarak enerji sıkıntısının yarattığı hizmetler alanındaki sıkıntılar dolayısıyla acenteler ve turizm sektörü genel olarak Küba'ya gitmemeyi tercih ediyor. Bu da yaşanan krizi çok daha fazla katmerleştiriyor” dedi.

‘HER ŞEYE RAĞMEN KÜBA ÇÖKÜŞÜN EŞİĞİNDE DEĞİL’

Özkan, bunların yanında, “Küba zaman zaman Türkiye basınına da yansıdığı gibi çok çok ağır zorluklar altında olmakla beraber çöküşün eşiğinde olan bir ülke değil. Biraz önce size özetlemeye çalıştığım doğrultuda büyük bir planlı ve seferberlik de barındıran, yani Küba halkının çok önemli bir kısmının katılımını da barındıran bir çabanın içerisinde. Hem mevcut koşulları yönetmek hem de enerji bağımsızlığını kazanmaya dönük çok yoğun bir çabanın içerisinde. Biz de bu çözüm arayan halkın, Küba halkının, Küba devletinin yanında olmak istiyoruz” sözlerini sarf etti.

‘3 SİSTEM KURMAYI HEDEFLİYORUZ’

Özkan, kampanyalarını, “Küba’da güneş enerjisinin yaygınlaşması için dayanışmaya ihtiyaç var. Bu dayanışma, bir halkın kendi ayakları üzerinde durma mücadelesine verilen bilinçli bir destektir. Derneğimiz, Küba devleti ile yapılan resmi protokoller kapsamında Santa Clara kentinde binlerce insanın yaşamını doğrudan etkileyen 3 önemli sağlık kurumuna güneş enerjisi sistemleri kurmayı hedeflemektedir” sözleriyle anlattı. Neden güneş enerjisine yöneldiklerini ise, “Yaşanan enerji krizi, salt enerji üretim kapasitesinin düşmesinden değil, dışa bağımlı yakıt tedarikinin yaptırımlar yoluyla engellenmesinden kaynaklanmaktadır. Bu nedenle çözüm sadece yakıt bulmak değil, ithal yakıta bağımlılığı azaltacak alternatifler geliştirmektir” şeklinde açıkladı. Bağış kampanyası için verilen izinler nedeniyle Türkiye’deki makamlara teşekkür etti.

‘TÜRKİYE 33 OYLAMADA DA BİZE DESTEK OLDU’

Ardından basın mensuplarının soruları alındı. “Bağış kampanyasından öte, Türkiye’nin Küba’ya yönelik ambargonun kaldırılması için çabaları var mı” sorusuna Palacios, “Türkiye halkından ve Türkiye devletinden her zaman çok dostça ve sevgi dolu bir tutum gördük. Örneğin Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda Küba'ya uygulanan iktisadi, ticari, finansal ablukanın kaldırılması doğrultusunda 33 kez oylama yapıldı. Bu 33 oylamada Türkiye her zaman Küba'nın yanında yer aldı ve ablukanın kaldırılması gerektiği yönünde sözünü söyledi. Bu bakımdan şimdiye kadar hep Türkiye'nin desteğini aldık. Bu yüzden de kendilerine sonsuz şükran duyuyoruz” yanıtını verdi.

“YAŞANAN EN ZOR DÖNEMLERDEN BİRİ”

“60 yıldır süren ablukalar içinde en ağırı bugün yaşanan mı” sorusunu Büyükelçi Palacios, “Yaşanan en zor dönemlerden biri olduğunu söyleyebilirim” şeklinde yanıtladı. Amerika'nın Küba'yla sorununun temeline ilişkin soruya ise Palacios, “Bu politika, Küba Devrimi'nin, Küba devletinin her zaman sahip olduğu toplumsal desteği azaltma, halkı mevcut sistemden uzaklaştırmaya dönük. Diğer taraftan bütün bu zorluklarla beraber ülkede bir toplumsal patlamanın yaşanması, bu vesileyle de ülkeye ‘insani gerekçelerle’ askeri müdahale yapılmasının önü açılmaya çalışılıyor. Küba halkı son derece kararlı bir ortak duruşa sahip. Kendi kaderini tayin etme hakkından, bağımsızlığından, egemenliğinden hiçbir şekilde vazgeçmeyecek” yanıtını verdi. José Martí Küba Dostluk Derneği, internet sitesi üzerinden, bağış hesapları için banka hesap numaralarını paylaştı. Dernek, bağışlarla tedarik edilecek güneş paneli sistemlerini içeren ilk konteyneri yaz başından itibaren Küba’ya doğru yola çıkarmayı planlıyor.