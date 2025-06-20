Küçük diplomalardan büyük umutlara: Yuvamız İstanbul’da mezuniyet heyecanı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB), eğitimde fırsat eşitliği hedefiyle hayata geçirdiği "Yuvamız İstanbul" projesi, yeni mezunlarını verdi. Proje kapsamında İstanbul'un farklı ilçelerinde hizmet veren çocuk etkinlik merkezlerinde, okul öncesi eğitimlerini tamamlayan toplam 4 bin 682 çocuk için mezuniyet törenleri düzenlendi.



TÖRENLER ŞEHİR GENELİNE YAYILDI

Her Yuvamız İstanbul Çocuk Etkinlik Merkezi, kendi bahçesinde çocuklar ve aileleri için özel mezuniyet programları organize etti. Bu törenlerden biri olan Gaziosmanpaşa Mevlana Yuvamız İstanbul'daki etkinliğe, İBB Başkanvekili Nuri Aslan katılarak çocukların ve ailelerin mezuniyet sevincine ortak oldu.

PROJE 10 BİNDEN FAZLA ÇOCUĞA ULAŞTI

Törende bir konuşma yapan Başkanvekili Nuri Aslan, projenin geldiği nokta hakkında önemli rakamlar paylaştı. Aslan'ın verdiği bilgilere göre, "Yuvamız İstanbul" projesi kapsamında İstanbul genelinde 113 merkez ve 568 derslik ile 10.937 çocuk kapasitesine ulaşıldı. Bu yıl mezun olan 4 bin 682 çocukla birlikte, projenin başladığı günden bu yana mezun ettiği toplam çocuk sayısının 8 bin 890'a ulaşacağı belirtildi.

Aslan, projenin sadece bir kreş hizmeti olmadığını, aynı zamanda kadınların istihdama katılımına destek olmayı ve hane bütçelerini korumayı da hedeflediğini ifade etti.

ELEŞTİRİLERE VE SİYASİ GÜNDEME DEĞİNDİ

Nuri Aslan, konuşmasında siyasi gündeme de atıfta bulundu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe'nin "hukuksuz şekilde tutsak edildiğini" belirten Aslan, geçmişte projeye yönelik eleştirilere de yanıt verdi. Aslan, "Kreşler açarak mı İstanbul’u yöneteceksin diyenler, bugün kreşlerimizin İstanbul’daki başarısını, çocuklarımızın mutluluğunu gelip görsünler. İşte o zaman Ekrem İmamoğlu’nun nasıl gönüllere girdiğini görecekler" ifadelerini kullandı.

Gaziosmanpaşa Mevlana Çocuk Etkinlik Merkezi'ndeki tören, mezun olan 78 çocuğa sertifikaları ve hediye kitaplarının dağıtılmasının ardından, ailelerle birlikte çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.