Küçükçekmece'de yağışın ardından çöken yola 2 kişi ve 2 hafif ticari araç düştü

Küçükçekmece’de yağışın ardından altyapı çalışması yapılan sokakta çökme meydana geldi. Çukura 2 otomobil ile yolun karşısına geçmeye çalışan 2 kişi düştü. Olayda yaralanan kimse olmazken, düşen araçlar iş makineleriyle çukurdan çıkarıldı.

Olay, saat 15.30 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi 3. Can Sokak'ta meydana geldi. İSKİ ekiplerinin altyapı çalışması gerçekleştirdiği sokakta yağışın ardından çökme oluştu. Çökme sırasında yolda ilerleyen bir hafif ticari araç ile park halindeki başka bir hafif ticari araç oluşan çukura düştü. Bu sırada yolun karşısına geçmeye çalışan 2 kişi de çukura düşerek mahsur kaldı. Çevredeki vatandaşların yardımıyla 2 kişi bulundukları yerden çıkarıldı. İhbar üzerine adrese polis, acil sağlık, itfaiye ve belediye ekipleri geldi. Çukura düşen araçlar iş makineleriyle çıkarıldı. Belediye ekipleri ise çöken bölgeyi kapatarak güvenlik önlemi aldı.

Mahalledeki esnaf Salim Demirkol, "15 gün önce kazı yapıldı burada, kazdıkları gibi bıraktılar. 3 gündür burası çok kötü bir durumda. İnsanlar düşüyor, çocuklar düşüyor, arabalar içine düşüyor çıkartamıyoruz. Biz esnaf olarak çok mağduruz. 2 araba düştü bugün çok kötüydü. Biz de elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalıştık. Çukur orası karşıdan karşıya geçerken düştüler. Altyapı çok sıkıntı, çökme oluyor koku oluyor, İSKİ burayla ilgilenmiyor, belediye ilgilenmiyor" ifadelerini kullandı.