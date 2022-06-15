Kültür ve sanat Menderes’te buluşuyor

15 Haziran 2022 Çarşamba, 12:47

Menderes Belediyesi, 16-21 Haziran tarihleri arasında birçok festivale ev sahipliği yapacak. Oldukça yoğun programda Geleneksel 11. Halk Dansları Gecesi, 1. Uluslararası Özdere Kültür ve Sanat Dans Festivali ile felsefe festivali düzenlecek.

Menderes Belediyesi Halk Dansları Topluluğu, "11. Raks-ı Anadolu" gösterisiyle Geleneksel 11. Halk Dansları Gecesi'nde sanatseverlerle buluşacak. 9 farklı gösterinin yer alacağı gecede 200 kişilik ekip bir yıl boyunca hazırladıkları Anadolu'nun farklı yörelerinden hazırlanan keyifli koreografi sahneleyecek. Etkinlik, 16 Haziran Perşembe Günü Saat 20.30'da Menderes Belediyesi Merkez Amfi Tiyatroda ücretsiz yapılacak.

HEM FELSEFE HEM FESTİVAL

Aynı gün içinde saat 11.00’da Klaros Antik Kenti'nde başlayacak festival, 3 gün boyunca Ahmetbeyli Kamp Alanı'nda devam edecek. 17-21 Haziran'da kamp alanına çadırlarıyla gelen felsefe severler, 37 kişilik uzman araştırmacı eğitmen ve akademisyenlerden oluşan ekiple bir araya gelecek. Festivalde çocuklara yönelik birçok eğitim ve eğlenceli aktivite de sunulacak.

BALKAN DANSÇILARI MENDERES’TE BULUŞACAK

18 Haziran’da ise Menderes Belediyesi 6 farklı ülkeden gelen dünya dansçılarını ağırlayacak. Moldova, Sırbistan, Gürcistan, Bulgaristan, Romanya ve Makedonya'dan yüzlerce dansçının katılacağı festivalde, dansçılar ülkelerine özgü dansları sergileyecek. Menderes Belediyesi Halk Dansları Topluluğu da zeybek gösterisiyle Ege Bölgesi'ni temsil edecek.

Cumartesi günü saat 21.00'de Özdere Orta Mahalle Gençlik Park'ındaki kortejle başlayacak festival saat 21.30'da Gençlik Parkı'nda dans gösterileriyle devam edecek. Festival kapsamında 19 Haziran Pazar günü saat 21.00'de ise Menderes Belediyesi önünden Merkez Amfi Tiyatro'ya kadar kortej yürüyüşü olacak. Görsel şölenin yaşanacağı kortej yürüyüşünün devamında ise Menderes Merkez Amfi Tiyatro'da dans gösterileri yapılacak. Festivalin son günü 20 Haziran Pazartesi günü saat 09.00'da ise yüzlerce yabancı dansçının katılımıyla Özdere Çukuraltı Sevgi Yolu'nda Zeybek Gösterisi yapılacak.