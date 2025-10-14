Kültür ve Turizm Bakanlığı, büro personeli, koruma ve güvenlik görevlisi, temizlik personeli, şoför, aşçı, kütüphaneci, tekniker ve teknisyen kadrolarında personel alımı yapacağını duyurdu. Peki, Kültür ve Turizm Bakanlığı 795 personel alımı sonuçları açıklandı mı? Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı sonuçları nasıl öğrenilir?

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 795 PERSONEL ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 795 personel alımı sonuçları henüz açıklanmadı. Değerlendirme ve sınav süreçleri göz önüne alındığında, sonuçların Ekim ayı sonu ile Kasım ayı başı arasında ilan edilmesi bekleniyor.