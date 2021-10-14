Kurdaki sert yükselişin ardından AKP'li troller devreye girdi

TCMB'deki görevden almaların ardından yükselen kur iktidara sert tepkilere neden oldu. Tepkilerin ardından AKP'li troller sosyal medyada algı çalışması başlattı.

cumhuriyet.com.tr
14 Ekim 2021 Perşembe, 12:30
Kurdaki sert yükselişin ardından AKP'li troller devreye girdi
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Gece Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle üç Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) üyesi görevden alındı. Görevden almanın ardından kurda sert yükseliş gözlemlendi.

Dolar 9,19, Avro 10,62, gram altın 528'i aşarken iktidara sert tepkiler yükseldi.

Alınan kararla birlikte kurda yaşanan dalgalanma ve ardından yükselen tepkiler ise AKP'li trol hesapları harekete geçirdi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan lehine paylaşımlarda bulunan troller, kurun sert yükselişinde muhalefeti ve 'dış odakları' sorumlu tuttu.

'Türkiye Reisle Var Mısın' şeklinde açılan etikette paylaşım yapan troller Erdoğan için oy istedi.


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