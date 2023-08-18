Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel: Yeniden adayım
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, ‘’Günde 18 saat çalışarak hizmet ettiğim Kuşadası’na bir sonraki dönem de hizmet etmek için yeniden adayım’’ dedi.
Kuşadası CHP İlçe Örgütü Olağan Kongre süreci 16 Temmuz Çarşamba günü itibariyle tamamlandı. Kongreye katılan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Mart 2024'te yapılacak yerel seçimde yeniden aday olacağını duyurdu.
CHP Kuşadası kongresinde konuşan belediye başkanı Ömer Günel yerel seçimler için tekrar aday olduğunu açıkladı. Günel, Dört buçuk yıllık hizmet sürecimiz göz açıp kapayana kadar geçti. İlk günden beri günde 18 saatten fazla çalışarak sahada yokluk içinde, imkânsızlık içinde, iktidarın zorbaca baskısı altında Kuşadası’na nasıl hizmet edebileceğimizin çalışması içinde olduk. Geçirdiğimiz dört buçuk yılda, bütçesinin iki katı borcu olan, personellerin maaşlarının ödenemediği Kuşadası Belediyesi’nden bugün tek kuruş borcu olmayan personellerinin maaşı bir gün bile gecikmeyen belediye haline geldik. Dört buçuk yılda yapılmayanı yaptık. Biz bunu yapamayız demedik. Buradan diyorum ki önümüzdeki dönem eksik yaptıklarımızı tamamlayalım, ulaşamadıklarımız için daha güçlü şekilde hizmet etmeye devam edelim’’ diye konuştu.
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