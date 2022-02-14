Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’den 'ekolojiye duyarlı enerji' vurgusu

14 Şubat 2022 Pazartesi, 15:45

Erzurum’da düzenlenen Enerji Kentleri Birliği’nin toplantısında Türkiye’nin enerji politikaları ve yenilenebilir enerji kaynakları gündeme getirildi. Aydın Kuşadası Belediye Başkanı ve Enerji Kentleri Birliği Encümen Üyesi Ömer Günel’in yanı sıra birçok belediye başkanı katıldı. Toplantıda çevrenin ve doğanın korunmasının önemi vurgulandı.

Enerji Kentleri Birliği toplantısında Türkiye’nin yenilenebilir enerji görünümü ve birliğin çalışmaları ve hedefleri görüşüldü. Yılın ilk encümen toplantısında ülkenin enerjide dışa bağımlı olmaktan kurtulması ve yeşil enerji kaynaklarının daha yaygın olarak kullanılabilmesi için nasıl bir yol izlenmesi gerektiği konuşuldu.

GÜNEL: ÇEVRE DOSTU KAYNAKLAR TEŞVİK EDİLMELİ

Toplantıda, enerji ihtiyacının ekolojiyi ve tarım alanlarını tahrip etme sonucunu doğurmaması gerektiğini vurgulayan Kuşadası Belediye Başkanı Günel, “Elbette ki enerjiye ihtiyacımız var. Ancak bu ihtiyaç çevremizi, doğamızı ve tarım alanlarımızı tahrip etme sonucunu doğurmamalı. Enerji kadar sağlıklı gıdaya, suya ve havaya ulaşım da hem bizler hem de gelecek kuşaklar açısından hayati bir önem taşıyor. Bu noktada yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı konusunda da olası riskler çok iyi hesaplanmalı, doğru lokasyonlarda, bilimin ve teknolojinin sunduğu olanaklar sonuna kadar kullanılmalı ve yeşil enerji olarak adlandırılan çevre dostu enerji kaynaklarının kullanımı teşvik edilmelidir. Bu anlamda Enerji Kentleri Birliği toplantısı oldukça verimli geçti ve ufkumuzu açtı” dedi.

Günel, Türkiye’nin yenilenebilir enerji kaynakları alanında çok önemli bir potansiyeli olduğunu da ifade etti.