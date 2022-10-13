Kuşadası Belediyesi çalışanlarına 24 bin 800 TL promosyon

13 Ekim 2022 Perşembe, 16:20

Kuşadası Belediyesi ile İş Bankası Kuşadası Şubesi arasında memur, sözleşmeli memur ve kadrolu işçilerle belediyeye bağlı şirket olan Personel AŞ çalışanlarını kapsayan 3 yıllık promosyon sözleşmesi imzalandı.

Başkanlık makamında imzalanan sözleşmeye Belediye Başkanı Ömer Günel, Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Atak, İş Bankası Kuşadası Şube Müdürü Kamil Şener, Tüm Yerel Yönetim Çalışanları Sendikası (TÜM YEREL-SEN) Aydın Şube Başkanı Mehmet Bozkurt, Personel A.Ş Genel Müdürü Erman Taşçı, Personel A.Ş Başkan Vekili Ali Talay, Personel A.Ş Yönetim Kurulu üyesi Atakan Anıl ve sendikanın Kuşadası Belediyesi’ndeki temsilcileri katıldı. Ege Bölgesi’ndeki yerel yönetimlerle bankalar arasında bugüne kadar imzalanan en yüksek promosyon anlaşması olan sözleşmeye göre Kuşadası Belediyesi’nde çalışan memur, sözleşmeli personel ve kadrolu işçiler tek seferde 24 bin 800 TL, belediyeye bağlı şirket olan Personel AŞ’de çalışanlarsa tek seferde 11 bin 100 TL alacak.

İmza töreninde konuşan TÜM YEREL-SEN Aydın Şube Başkanı Mehmet Bozkurt, “Öncelikle Başkanımız Ömer Günel’e Kuşadası Belediyesi’nde çalışan memur arkadaşlarım adına çok teşekkür ediyorum. Tüm çalışanlar imzalanan promosyon anlaşmasından gayet memnun. Herkese hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

‘ÇALIŞANLARIMIZIN REFAHI BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ’

Başkan Ömer Günel ise, “Türkiye ekonomik açıdan zor bir süreçten geçiyor. Kuşadası Belediyesi olarak çalışanlarımızın refahı bizim için çok önemli. Memur ve işçilerimizin menfaatleri için gerekli olan her koşulu sağlamaya çalışıyoruz” diye konuştu.