Kuşadası Belediyesi Özer Türk Stadı’nın zemini yenileniyor

16 Ağustos 2022 Salı, 16:49

Aydın’da Kuşadası Belediyesi, Kuşadasıspor’un TFF 3. Lig 2. Grup’ta oynayacağı maçlara ev sahipliği yapacak olan Özer Türk Stadı, 2022-2023 futbol sezonuna hazırlıyor. Çalışma kapsamında Kuşadası Belediyesi tarafından stadın zemini yenilemeye alınacak.

Kuşadası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Tire Belediyesi’nden gelen uzman bir ekip ilk etapta zemini inceleyerek çimlerin ve toprak tabakasının zayıf olduğu alanları belirledi. Yoğun mesai harcayan ekipler daha sonra çimleri kesip, hepsini eşit bir boya getirdi.

Özel bir araçla kumlama işlemi de gerçekleştiren ekiplerin bakım ve onarım çalışması zemine birinci sınıf çim tohumu ekilmesiyle tamamlanacak.

Kuşadası Belediyesi, geçen yıl da Özer Türk Stadı’nı TFF Profesyonel Futbol Müsabaka Talimatı’nda yer alan kriterlere uygun hale getirmişti.