Kuşadası Londra’da

11 Kasım 2022 Cuma, 07:38

İngiltere’nin başkenti Londra’da düzenlenen World Travel Market Londra Fuarı başladı. Docklands bölgesi Excel fuar alanında bu yıl 42’nci kez kapılarını açan fuarda Kuşadası Belediyesi de yerini aldı. Kuşadası Belediyesi, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’na (TGA ) ait 600 metrekarelik stant alanında çeşitli görsel materyallerle kentin sahip olduğu doğal, tarihi ve kültürel zenginlikler ile konaklama olanaklarının tanıtımını yaptı.

BAŞKAN İLGİDEN MEMNUN KALDI

Kuşadası’nın bu yıl başarılı bir turizm sezonu geçirdiğini belirten başkan Ömer Günel, “Öncelikle İngiltere’deki fuarda Kuşadası’na gösterilen yoğun ilgi bizleri çok memnun etti. Bölgemizde İngiliz pazarı, yabancı kaynak pazarlar içerisinde Almanya’dan sonra tekrar ikinci sıraya yükselerek ön plana çıkmaya başladı. İngiliz pazarındaki Türkiye’ye yönelik talepte yaşanan gelişmelere paralel olarak biz de pastadan daha fazla pay almak için fuara katıldık. Nisan ve kasım aylarını kapsayan uzun dönemde Kuşadası’nı ziyaret etme özelliği olan İngiliz turistler için kentimizdeki turizm tesislerinin yüksek sezonda dengeli bir kapasite ayırmaları çok önemli. Londra’da Kuşadası’nın tanıtımını en iyi şekilde yapıyoruz” diye konuştu.