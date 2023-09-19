Kuşadası Özer Türk Stadı’na saldırı... Çimleri söktüler
Kuşadası Belediyesi tarafından düzenli olarak bakımı yapılan Özer Türk Stadı’nın çim sahası kimliği belirsiz kişilerce tahrip edildi. Belediye Başkanı Ömer Günel, “Kuşadası halkına ait kaynaklarla kentimize yaptığımız yatırımlara zarar vermek açıkça vandallık ve halk düşmanlığıdır” dedi.
Aydın’da Kuşadası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen yenileme çalışmaları ile birinci sınıf çimlerle kaplanarak TFF Profesyonel Futbol Müsabaka Talimatı’nda yer alan kriterlere uygun hale getirilen Özer Türk Stadı’nın zemini kimliği belirsiz kişilerce tahrip edildi.
Son olarak 26. Altın Güvercin Beste Yarışması’nın büyük final gecesine ev sahipliği yapan statta dün gece 02:38 sularında giren ve güvenlik kameralarınca tespit edilen 5 kişi çim zeminin belirli bölgelerini yerinden sökmek suretiyle zarar verdi.
“HALK DÜŞMANLIĞIDIR”
Kuşadası Belediyesi ekiplerince kısa süre içerisinde eski haline getirilen Özer Türk Stadı’nın zeminini tahrip eden vandallara sert tepki gösteren Başkan Ömer Günel, stadın kentin sosyal ve sportif yaşamı için taşıdığı öneme dikkat çekerek “Kuşadası Belediyesi olarak kentimizde kültür, sanat ve spor aktivitelerine destek olmak amacı ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kamunun kaynaklarını kullanarak kentimizde yürüttüğümüz çalışmalara zarar vermek isteyen vandallarla daha önce de karşılaştık. Son olarak önemli müsabakalara sahne olan ve yürüttüğümüz çalışmalarla TFF kriterlerine uygun hale getirdiğimiz Özer Türk Stadı’na yapılan saldırı Kuşadası’na yapılmıştır. Bu açıkça vandallık ve halk düşmanlığıdır. Sorumluların tespiti ve haklarında gerekli işlemlerin yapılması hususunda takipçi olmayı sürdüreceğiz” diye konuştu.
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