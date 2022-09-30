Kuşadası’nda Atatürk Anıtı aslına uygun olarak yenilendi

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde resmi törenlerin gerçekleştirildiği Atatürk Meydanı’nda bulunan Atatürk Anıtı, Kuşadası Belediyesi tarafından özgün yapısına sadık kalınarak restore edildi.

İZMİR / Cumhuriyet
30 Eylül 2022 Cuma, 14:29
Kuşadası’nda Atatürk Anıtı aslına uygun olarak yenilendi
Abone Ol google-news

Kuşadası Belediyesi, uzun yıllardır Atatürk Meydanı’nda yer alan Atatürk Anıtı restore edildi. Kuşadası Belediyesi Kültür Müdürlüğü’nde görevli restoratör ve sanat tarihi uzmanı Ersin Serçek tarafından gerçekleştirilen restorasyon ve konservasyon çalışmaları ile yenilendi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, elinde güvercin olan genç bir kız ile elinde meşale taşıyan genç bir erkekle el ele tutuştuğu anıtın çatlak, kırık ve boyası bozulan kısımlarında gerekli yama işlemleri yapılarak heykelin tamamı yeniden boyandı. Yenileme işlemi ile pırıl pırıl bir görünüme kavuşturulan Atatürk Anıtı, Kuşadalılar tarafından beğeni ile karşılandı. 


Kuşadası Belediyesi Kuşadası mustafa kemal atatürk

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler