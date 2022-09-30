Kuşadası’nda Atatürk Anıtı aslına uygun olarak yenilendi

30 Eylül 2022 Cuma, 14:29

Kuşadası Belediyesi, uzun yıllardır Atatürk Meydanı’nda yer alan Atatürk Anıtı restore edildi. Kuşadası Belediyesi Kültür Müdürlüğü’nde görevli restoratör ve sanat tarihi uzmanı Ersin Serçek tarafından gerçekleştirilen restorasyon ve konservasyon çalışmaları ile yenilendi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, elinde güvercin olan genç bir kız ile elinde meşale taşıyan genç bir erkekle el ele tutuştuğu anıtın çatlak, kırık ve boyası bozulan kısımlarında gerekli yama işlemleri yapılarak heykelin tamamı yeniden boyandı. Yenileme işlemi ile pırıl pırıl bir görünüme kavuşturulan Atatürk Anıtı, Kuşadalılar tarafından beğeni ile karşılandı.