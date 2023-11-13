Kuşadası’nda çocuklar kantinlerden ücretsiz yararlanacak

Yayınlanma: 13.11.2023 - 10:30

Güncelleme: 13.11.2023 - 10:30

Derinleşen ekonomik kriz sebebiyle sosyal yardımlarını artırmaya devam eden Kuşadası Belediyesi, ihtiyaç sahibi aileler için asgari 30 günlük temel gıda paketleri dağıtımına başlıyor. Yardımlar hakkında bilgiler veren Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, bu kış da kentte hiçbir kimsenin yatağa aç girmesine müsaade etmeyeceklerini belirtti.

ÜCRETSİZ TEZGAH

Ekonomik krizin önümüzdeki günlerde daha da derinleşeceğinin vurgulayan Ömer Günel “İhtiyaç sahibi hemşehrilerimizin talep ve ihtiyaçları doğrultusunda ekonomik destek projeleri ve gıda paketleri hazırlıyoruz. Bugün, eski ve kullanılmayan eşyalarını satarak ev geçindirmeye çalışan kadınlarımız bit pazarında bile tezgah kiralayamaz hale geldi. Tekstil, gıda ürünleri veya el emekleri ile aile bütçelerine katkı sağlamak isteyen annelerimiz için haftanın belirli günlerinde ‘Yerel Üretici Pazarı’nda tezgah kiraların ücretsiz olacağı satış günleri planlıyoruz. Ayrıca şehrin çeşitli noktalarında yine üreten kadınlarımız için ücretsiz tezgah alanları belirleyeceğiz. Böylelikle kadınlarımız yer kirası ödemeden kendi el emeklerini uygun fiyatlarla satma imkanı bulacak. Hem hemşehrilerimiz daha ekonomik şartlarda ihtiyaçlarını giderecek hem de emekçi kadınlarımız aile bütçelerine katkı sağlamış olacak” diye konuştu.

“ÇOCUKLARIMIZ KANTİNDEN DİLEDİĞİ ÜRÜNÜ ÜCRETSİZ ALABİLECEK”

Önümüzde ki günlerde yaşama geçirilecek “Adalıkart” uygulamasına da bir kardeş geldiğini aktaran Günel, öğrenciler için süt dağıtımı ve beslenme çantası projelerinden sonra “Kantinkart” projesini devreye aldıklarını belirtti. Altyapı çalışmalarının başlatıldığı aktaran Başkan Günel, “Adalıkart uygulamamıza kardeş bir proje daha başlatıyoruz. ‘Kantinkart’ projemiz ile öğrenci kardeşlerim artık kantinlerden ihtiyacı olan gıda ve benzeri ürünleri ücretsiz olarak alabilecek. Ayrıca devam eden süt, beslenme çantası ve kırtasiye yardımlarımızda önümüzdeki günlerde artarak devam edecek. Babalarımız artık çocuklarına verecekleri harçlığı düşünmeyecek hiçbir babamızın boynu bükük kalmayacak” ifadelerini kullandı.

KIŞ AYLARINDA İHTİYAÇ SAHİBİ EVLERE GIDA PAKET DESTEĞİ

Alım gücünün artan fiyatlar karşısında eridiğini aktararak sözlerini sürdüren Kuşadası Belediye Başkanı Günel, ailelerin temel gıda ihtiyaçlarının karşılanması için de bir proje hazırladıklarını söyledi. En az bir ay 4 kişilik bir ailenin temel gıda ihtiyaçlarını barındıracak gıda paketleri yapacaklarını aktaran Günel, “Ben bu kış hiçbir ihtiyaç sahibi hemşehrimin yatağa aç girmesine, hiçbir babanın evine boynu bükük gitmesine, hiçbir annenin çocuklarının ihtiyaçlarını karşılayamadığı için gözü yaşlı kalmasına müsaade etmeyeceğim. Gıda paketlerimiz asgari bir ay bir ailemizin tüm ihtiyaçlarını rahatça karşılayabilecek” dedi.