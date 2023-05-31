Kuşadası’nda engeller kalkıyor

Yayınlanma: 31.05.2023 - 16:22

Güncelleme: 31.05.2023 - 16:22

Kuşadası Belediyesi engelsiz bir kent hedefiyle yürüttüğü çalışmalara aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda plajlardaki engelli rampalarının bakım ve onarımları tamamlandı. Ahşap malzemeden yapılan rampalar, yenilenme işlerinin ardından Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından tabanları kuma oturtularak plajlara yerleştirildi. Rampalar sayesinde engelli bireyler ile yaşlı, yürüme güçlüğü çeken ve desteğe ihtiyaç duyan vatandaşlar denize rahatça girebilecek. Kuşadası’nda sayıları her geçen yıl artan engelli rampaları Kuştur Plajı, Türkmen Mahallesi'ndeki halk plajı, İdareciler, Yuvam ve Köyüm siteleri önü (Long Beach) ile Sevgi ve Venüs Plajı’nda bulunuyor.

“AMACIMIZ ENGELSİZ BİR KENT OLUŞTURMAK"

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuşadası'nda engelli bireylerin tatillerini daha rahat bir ortamda geçirebilmeleri için çalışmaların devam edeceğini söyledi. Amaçlarının Kuşadası'nı engelsiz bir kent haline getirmek olduğunu vurgulayan Başkan Ömer Günel, "Turizm kenti olan Kuşadası’nı engelli bireyler için de şekillendiriyoruz. Engelli hemşehrilerimizin ve ziyaretçilerimizin sosyal hayatın içinde olmaları ve iyi vakit geçirmeleri bizim için çok önemli” diye konuştu.



