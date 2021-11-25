Kuşadası'nda 'kara kış' seferberliği

25 Kasım 2021 Perşembe, 14:25

Kuşadası Belediyesi, hava sıcaklıklarının düşmeye başlamasıyla birlikte ihtiyaç sahibi kişi ve ailelere yakacak yardımında bulunmak için harekete geçti. Belediyenin sosyal yardım hattı Güvercin Masa’ya yapılan başvurular ve mahalle muhtarlıklarından alınan bilgileri değerlendiren ekipler, kömür dağıtılacak vatandaşları belirledi. Kamyonlara yüklenen 40 ton kömür Hacıfeyzullah, İkiçeşmelik ve Davutlar mahallelerinde yaşayan yurttaşların evlerine ulaştırıldı.

İlçede yaşayan her kesimden sorumlu olduklarını belirten Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari, “Sosyal belediyecilik anlayışından asla taviz vermeyeceğiz. Yakacak yardımımız belirlediğimiz ailelerimizin evlerine ekiplerimiz tarafından ulaştırılacak. Geçtiğimiz yıl, 1800 aileye 380 ton yakacak yardımında bulunmuştuk. Bu yıl 2 bin 500 aileye toplam 500 ton yakacak ulaştıracağız” dedi.

Öte yandan Kuşadası Belediyesi tarafından kentin yoksulluk ve yoksunluk haritasının çıkarılması için başlatılan çalışma ise devam ediyor. Bu kapsamda belediye bünyesinde muhtarlar ve sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte saha araştırması yapması için kurulan uzman ekip bugüne kadar 6 mahallede yaklaşık 4 bin ev ziyareti yaptı.