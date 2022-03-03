Kuşadası'nda Türk kara sularına geri itilen 15 göçmen kurtarıldı

Kuşadası açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 15 göçmen kurtarıldı.

İZMİR / Cumhuriyet
03 Mart 2022 Perşembe, 10:15
Kuşadası'nda Türk kara sularına geri itilen 15 göçmen kurtarıldı
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Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 15 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kuşadası açıklarında can salı içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu görevlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 15 düzensiz göçmeni kıyıya çıkardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.


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