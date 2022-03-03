Kuşadası'nda Türk kara sularına geri itilen 15 göçmen kurtarıldı
Kuşadası açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 15 göçmen kurtarıldı.
Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 15 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kuşadası açıklarında can salı içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu görevlendirildi.
Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 15 düzensiz göçmeni kıyıya çıkardı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Rus savaş uçakları sivil yerleşim yerlerini bombaladı
- Savaş diye oyun videosu yayımlayan CNN Türk'ten açıklama
- Trafikteki araç seyir halinde patladı
- Ukraynalı kadın, Ruslara molotof atarken kendini yaktı
- 'Bir anda patlama sesleri gelmeye başladı'
- Kuveyt'te Ulusal Gün kutlandı
- Harkov'da mahsur kalan Türk öğrenci dehşeti yaşadı
- 21 yaşındaki işletmeci: Bu kadar mı bağımlı bir ülkeyiz?
- Esir alınan Rus askerlerinin görüntülerini yayınlandı
- 'Makineli tüfek sesleriyle uyandım'
En Çok Okunan Haberler
- 'İmam nikahı' ile boşanacağı söyleyerek bıçakladı!
- Saldırının izleri uzaydan görünüyor
- Koca'nın maske paylaşımı sosyal medyanın gündeminde
- TFF'den maçlarda aşı kararı!
- Zeytin dalı uzatmak...!
- Geceyi aydınlatan patlamalar
- Bahçeli, tarihi Bilkent Mutabakatı'nı hedef aldı
- Efsane futbolcu Şenol Birol'a veda
- Bitkisel otların sağlığa faydaları saymakla bitmiyor
- Şubatta en çok satılan otomotiv markaları belli oldu