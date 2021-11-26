Kütahya'da bir yıl içinde ekmeğe ikinci zam!

26 Kasım 2021 Cuma, 10:28

Kütahya’da temmuz ayında zam kararı alınan ekmeğe, girdi maliyetlerinin artması nedeniyle bir zam daha geldi. Yeni fiyat tarifesine göre 2 lira olan 240 gram ekmek 2,5 liraya; 6,5 lira olan 780 gram ekmek 8 liraya satılacak. Yeni tarifenin, dün itibariyle uygulamaya geçtiğini aktaran Duran, zamma rağmen girdi fiyatlarını karşılayamadıklarını vurguladı.

“FIRINCIYLA ALAKALI BİR DURUM DEĞİL”

Temmuz ayında yapılan zamla; 240 gramlık ekmek 1,5 liradan 2 liraya yükseltilerken, 780 gramlık ekmek de 6,5 lira olmuştu. Fırıncılar Odası'nın aldığı kararla ekmek yüzde 25 daha zamlanarak; 2,5 liraya satılmaya başlandı. Fırıncılar Odası Başkanı Murat Duran, yeni fiyat tarifesinde gramajlara ilişkin bir açıklama yapmadı.

Zam kararının bir zorunluluk olduğuna dikkat çeken Duran, 50 kuruş zam yapılmasına rağmen girdi fiyatlarını karşılayamadıklarını söyledi. Duran, “Zam fırıncıyla alakalı bir durum değil. Akaryakıt, elektrik ve doğalgaza sürekli zam geliyor. Bizim araçlarımız su yakmıyor, biz de mazot, benzin kullanıyoruz. Makinelerimiz Kütahya’da doğalgaz ile çalışıyor. Artan maliyetler karşısında ayakta kalabilmek için çareyi fiyat artırımında arıyoruz” dedi.

Ülke genelinde yaşanan un tedariki sıkıntısının Kütahya’da yaşanmadığını belirten Duran, tedarikte sıkıntı yaşanmasa bile un fiyatlarının sürekli artması nedeniyle sıkıntıya düştüklerini belirtti.

Zamdaki en büyük etkenin una gelen zamlar olduğunu belirten Duran, “200 liraya aldığımız unun çuvalı 360, 370 liraya kadar çıktı. Un fiyatları durmuyor” dedi. Son olarak vatandaşların şikâyetçi olduğu zamların kendileri için de sevindirici olmadığını sözlerine ekleyen Murat Duran, önlerini göremediklerini belirterek una gelen zammın devam etmesi durumunda ocak ayında da yeni bir zam kararı alınabileceğini aktardı.