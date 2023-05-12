Kütüphanedeki erteleme maliyeti iki katına çıkardı!

Yayınlanma: 12.05.2023 - 16:21

Güncelleme: 12.05.2023 - 16:21

İzmir’de 1973 yılında açılan ancak çürük olduğu gerekçesiyle 2015 yılında kapatılarak 2018 yıkılan Atatürk İl Halk Kütüphanesi’nin yerine inşa edilen yeni tesis aradan geçen süreye karşın bir türlü tamamlanamadığı gibi, projenin kabaran faturası da kamuya kaldı. İzmir Valiliği tarafından 2021 yılında yapılan açıklamada “En kısa sürede tamamlanacak” şeklinde duyurusu yapılan yeni kütüphanenin açılışı yıl sonuna kalırken, 17 milyon lira olarak planlanan inşaat maliyeti ise yaşanan bürokratik gecikmeler ve ekonomik krizin de etkisiyle 2 katını aşarak 41 milyon 150 bin liraya ulaştı.

Yapılan deprem testleri neticesinde depreme dayanıksız olduğu tespit edilen ve 2015 yılında yıkım kararı alınarak boşaltılan İzmir Konak’taki 42 yıllık Atatürk İl Halk Kütüphanesi’nin yılan hikayesine dönen yenileme süreci mali sıkıntıları da beraberinde getirdi. 2018 yılında yıkılan ancak 4 yıl boyunca çivi dahi çakılmayan yeni kütüphane projesinin maliyeti de durduğu yerde katlanarak arttı. 40 bine yakın kitapla aralarında engelli yurttaşların yer aldığı toplam 18 bin üyesine hizmet veren kütüphanenin yerine dijital teknolojiyle donatılan, bilgisayarların, konferans salonlarının ve kültür merkezinin bulunduğu yapılacak yeni ve modern kompleks maliyeti tartışmaları da beraberinde getirdi.

2020 yılındaki eski hali-alana asılan tabela



2019, 2020 ve 2021 yıllarında hükümetin yatırım bütçelerinde simgesel olarak 3 milyon liralık ödenekler ayrılan proje için geçen yıl Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçesinden toplamda 17 milyon lira harcanması öngörüldü. Ancak projede üst üste yapılan revizyonlar, ekonomik kriz, ertelemeler, bürokratik izinlerin gecikmesi ve inşaata geç başlanmasının da etkisiyle toplam yapım maliyeti proje bedelini neredeyse 2 katını da aşarak, 41 milyon 150 bin liraya yükseldi.

İzmir Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı tarafından yapılan ihalenin ardından 30 Mayıs 2022’de başlayan inşaat faaliyetlerinin toplam 540 günde tamamlanacağı ilan edildi. İzmir Valiliği’nin 2021’de yaptığı duyuruda “En kısa sürede tamamlanacak” açıklamasında bulunduğu tesis böylece toplam 5 yılda tamamlanmış olacak. Konuya dair tepkilerini dile getiren İzmirliler ise, “Bunca yıldır yeni kütüphane yapımını tamamlayamadılar. 2018’de yenisi yapılsaydı çok daha ucuza gelirdi. Burada kamu zararı oluştu. Onun da faturası biz halka kaldı” dedi.