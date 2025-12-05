Cumhuriyet Gazetesi Logo
5.12.2025 17:50:00
DHA
Kuyumcu dükkanından hırsızlık girişimi: 2 kişi tutuklandı

Çanakkale'de, bir kuyumcu dükkanının kepenklerini kaldırmaya çalışıp hırsızlık girişiminde bulunan Y.B. ve C.E. tutuklandı.

Çarşı Caddesi’nde kuyumcu dükkanlarının yoğun olduğu bölgede dün saat 03.30 sıralarında bir kuyumcu dükkanının kepenklerini kaldırmaya çalışan 2 kişiyi fark eden çevredekiler durumu polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler hırsızlığın girişimde kaldığını belirledi. Polis, şüphelilerin Y.B. ile C.E. olduğunu tespit etti.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Polisin çalışmaları sonucu yakalanan şüpheliler işlemlerinin ardından adliye sevk edildi. Şüpheli Y.B. ve C.E. çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. 

