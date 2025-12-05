Kuyumcu dükkanından hırsızlık girişimi: 2 kişi tutuklandı

Çarşı Caddesi’nde kuyumcu dükkanlarının yoğun olduğu bölgede dün saat 03.30 sıralarında bir kuyumcu dükkanının kepenklerini kaldırmaya çalışan 2 kişiyi fark eden çevredekiler durumu polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler hırsızlığın girişimde kaldığını belirledi. Polis, şüphelilerin Y.B. ile C.E. olduğunu tespit etti.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Polisin çalışmaları sonucu yakalanan şüpheliler işlemlerinin ardından adliye sevk edildi. Şüpheli Y.B. ve C.E. çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.