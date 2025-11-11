Kuyumcudan 2 milyon liralık altın çaldı, başka ilde yakalandı!

Altınordu ilçesi Şarkiye Mahallesi Osmanpaşa Caddesi'ndeki bir kuyumcu dükkanına dün saat 17.00 sıralarında gelen kimliği belirsiz kişi, altın satın almak istediğini söyledi.

Bir yandan tezgaha çıkarılan altınları inceleyen kişi, bir yandan da kuyumcu ile konuşmaya başladı. Kuyumcunun bir anlık dalgınlıkla arkasına dönmesini fırsat bilen kişi, tezgahın üzerinde, keselerin içerisinde bulunan 2 milyon değerindeki altını çalarak kaçtı.

İhbarla olay yerine sevk edilen polis ekipleri, iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.

POLİS ÇEVİRMESİNE TAKILDI

Şüpheliyi yakalamak için harekete geçen polis, incelemede altınları çalanın A.Ş. olduğunu belirledi.

A.Ş., gece saatlerinde Trabzon'un Akçaabat ilçesinde taksi ile sınır kapısına ilerlerken polis çevirmesine takıldı. A.Ş., çaldığı altınlarla birlikte yakalandı. Soruşturma sürüyor.