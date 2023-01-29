Kuzeni vurmuştu: Ağabeyinden sonra İlay da öldü
Osmaniye'de 5 gün önce akrabalar arasında çıkan kavgada Soner Poluç'un (38) tabancayla vurduğu kuzeni İlay Poluç (33) tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. İlay'ın ağabeyi Ahmet Poluç (41) da olayda yaşamını yitirmişti.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesi Palalar Mahallesi'nde meydana gelen olayda, aralarında bilinmeyen nedenle husumet olan Soner Poluç ile amcasının kızı İlay ve ağabeyi Ahmet Poluç tartıştı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Soner Poluç, İlay ve Ahmet Poluç'u tabancayla vurduktan sonra kaçtı.
İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ahmet Poluç'un hayatını kaybettiği belirlenirken, ağır yaralı İlay Poluç ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alınan Soner Poluç, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi gören İlay Poluç ise bu sabah tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
İlay Poluç'un cenazesi Karakütük köyünde toprağa verildi.
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