Yayınlanma: 15.11.2023 - 11:30

Güncelleme: 15.11.2023 - 11:30

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, 1983 yılında ilan edilen bağımsızlıkla birlikte Türk halkının uzun bir süredir devam eden mücadelesinin bir ifadesidir. Ancak, KKTC'nin bağımsızlığını ilan etmesi ve bu bağlamda tanınma süreci, uluslararası alanda birçok tartışmayı da beraberinde getirmiştir. Peki, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ne zaman kuruldu? KKTC'nin ilk Cumhurbaşkanı kimdir? KKTC'yi tanıyan ülkeler hangileri?

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ NE ZAMAN KURULDU?

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Kıbrıs adasında 15 Kasım 1983 tarihinde ilan edilen bağımsız bir devlettir. Ancak, bu ilan sadece Türkiye tarafından tanınmış ve diğer birçok ülke tarafından resmi olarak tanınmamıştır. KKTC'nin kuruluşu ve tanıma süreci, adanın karmaşık tarihinde önemli bir dönemi temsil eder.

KKTC'NİN İLK CUMHURBAŞKANI: RAUF DENKTAŞ

KKTC'nin ilk Cumhurbaşkanı, Kıbrıs Türk lideri Rauf Raif Denktaş'tır. Denktaş, KKTC'nin kuruluşunu müteakip 15 Kasım 1983 tarihinde Cumhurbaşkanı olarak göreve başlamış ve uzun yıllar bu görevi sürdürmüştür.

RAUF DENKTAŞ KİMDİR?

Rauf Denktaş, 27 Ocak 1924 tarihinde Baf şehrinde dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olduktan sonra, hukuk alanında kariyer yapmaya başladı.

1974 Kıbrıs Harekâtı, Denktaş'ın liderlik kariyerinde önemli bir dönüm noktasıydı. Bu harekâtın ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ilan edilmesinde ve Denktaş'ın cumhurbaşkanı olmasında etkili bir rol oynadı. Denktaş, 1983-2005 yılları arasında KKTC'nin ilk cumhurbaşkanı olarak görev yaptı. Denktaş, Kıbrıs'taki müzakerelerde Kıbrıs Türk toplumunu temsil etti ve adanın iki kesimi arasında bir uzlaşı sağlamaya çalıştı. Ancak, uzun yıllar süren müzakerelerde tam bir çözüme ulaşılamadı.

Rauf Raif Denktaş, 13 Ocak 2012 tarihinde İstanbul'da hayatını kaybetti. Ölümü, Kıbrıs'taki ve Türkiye'deki birçok kişi için büyük bir kayıp olarak değerlendirildi.

KKTC'Yİ TANIYAN ÜLKELER

KKTC'nin bağımsızlığını ilan etmesine rağmen, resmi olarak tanınma süreci oldukça sınırlıdır. KKTC, yalnızca Türkiye tarafından tam anlamıyla tanınmıştır. Diğer ülkeler genellikle Kıbrıs sorununu bir bütün olarak değerlendirir ve Kıbrıs Cumhuriyeti'ni tanır. Bu nedenle, KKTC'yi resmi olarak tanıyan ülkelerin sayısı oldukça azdır.

Bazı ülkeler, KKTC ile ticaret ve diplomatik ilişkiler kurmuş olabilir, ancak genel olarak dünya genelinde KKTC'nin bağımsızlığını resmi olarak tanıyan ülkelerin sayısı çok sınırlıdır. Bu ülkeler arasında Afganistan, Pakistan, Bangladeş, Somali gibi bazı ülkeler bulunmaktadır. Ancak, bu tanıma genellikle kısıtlı diplomatik ilişkileri içermektedir ve büyük çoğunluk KKTC'yi tanımamaktadır.