Yayınlanma: 26.11.2023 - 13:40

Güncelleme: 26.11.2023 - 13:40

Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından yapılan açıklama ile 2023-2024 döneminde burs ve kredi alacak öğrenciler belli oldu. Peki, KYK burs ödemeleri ne zaman yatacak? KYK 3 aylık toplu ödeme ne zaman yapılacak?

KYK TOPLU PARA ÖDEMESİ NE ZAMAN?

KYK her yıl binlerce öğrenciye burs ve kredi imkanı sağlıyor. KYK tarafından yükseköğrenim gören öğrencilere normal öğrenim süresi kadar burs/kredi ödemesi yapıyor.

Bakanlığın resmi internet sitesi içerisinde yer alan bilgilere göre burs-kredi başvurusu yaparak taahhütnamesini onaylayan yükseköğrenim öğrencilerinin burs-kredilerini alacaklar.

Henüz Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan 3 aylık toplu ödeme yapılacağına ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor.

BURS ÖDEMELERİ HANGİ BANKADAN YAPILACAK?

Öğrenciler, kendilerine verilen şifrelerle internet üzerinden kredi ve burslarının yatırılacağı Ziraat Bankası şubelerini de öğrenebilirler.

Ayrıca öğrenciler bankamatik kartlarını da bankadan temin edecekler.

2024 KYK BURSU NE KADAR OLDU?

2024 yılı kredi ve burs rakamları lisans öğrencileri için 2 bin, yüksek lisans için 4 bin, doktora öğrencileri için 6 bin liraya çıkardıklarını açıkladı.