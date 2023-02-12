KYK yurtlarında talimat: Odaları derhal boşaltın! Aralarında depremzedeler de var...

Yayınlanma: 12 Şubat 2023 - 08:58

Güncelleme: 12 Şubat 2023 - 09:06

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 6 Şubat’ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler bölgede büyük yıkım yarattı. En az 25 bin yurttaşımızın enkaz altında kalarak yaşamını yitirdiği depremin ardından kritik bazı kararlar aldı.



Bunlardan biri ise üniversitelerde uzaktan eğitime geçilmesi oldu. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) 11 Şubat'ta 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı bahar döneminin uzaktan öğretim yoluyla tamamlanmasına karar verildiğini duyurdu.

Eleştirilere yol açan bu karar üzerine Türkiye genelinde Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun pek çok yurdunda, öğrencilerin odalarının alelacele boşaltılması istendi.

'Barınamıyoruz Hareketi’nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda öğrencilere ait olan eşyaların, kilidi kırılan dolaplarından alınıp siyah çöp poşetine koyulduğu görüldü.

İDDİA :ARALARINDA DEPREMZEDELER DE VAR

ANKA haber ajansının aktardığına göre; bazı yurtlarda, uygulamanın deprem bölgesinde olan, yakınlarını kaybeden öğrencileri de kapsadığı iddia edildi. “Barınamıyoruz Hareketi”nin paylaşımlarında bununla ilgili “Deprem bölgesinde olan, ailesini kaybeden, yol parası olmayan, onlarca öğrenci evinden apar topar kovuluyor” denildi.

Hareketin paylaşımlarında şu ifadeler kullanıldı:

* Öğrencileri yurtlarından kapı dışarı ederek sorumluluklarınızdan kaçamazsınız. Yurtları değil, otel ve boş konutları derhal depremzedelere açın.

* Alınamayan sorumlulukların bedelini öğrenciler ödüyor. Biz de soruyoruz. Oteli yok mu bu devletin?”

* Depremzedeleri de bizi de mağdur ediyorsunuz. Otellerinizi, saraylarınızı, boş evleri açın. Yurtlarımızdan bizi kovamazsınız.

* Bir mağduriyeti başka bir mağduriyetle çözemezsiniz.

* Yurtlarımızı değil, otellerinizi boşaltın. Depremzedeleri de öğrencileri de mağdur etmeyin.

YAZIK DEĞİL Mİ BU ÇOCUKLARA?

Pandemi sürecinde alınan uzaktan eğitim kararı ile yurtlarda kalan öğrenciler, aynı sorunla karşı karşıya kalmıştı. Yurtdışından gelen ve karantinaya alınması gerektiğine karar verilen kişiler, öğrencilerin yaşadığı KYK yurtlarına yerleştirilmişti.

CHP Yoksulluk Ofisi Koordinatörü Hacer Foggo, "Yazık değil mi bu çocuklara şimd?iBbelki parası yok, zaten çok zor geçiniyor öğrenciler, belki gidecek yeri yok, belki hem çalışıyor, hem okuyor, belki kimsesiz...” mesajını paylaşmıştı.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise "Sakın okulları kapatmayın, sakın. Covid sırasında gençlerimizin ruh sağlığı zarar gördü. Gençlerimize daha çok zarar vermeyelim. Sakın. Elimizde bir tek gençlerimiz kaldı" açıklamasını yapmıştı.