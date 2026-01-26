‘Laiklik yoksa özgürlük de yok!’

Bu yıl 33. kez düzenlenen haftanın etkinlikleri kapsamında dün Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde (DTÇSM), “Karanlığın Söndüremediği Aydınlık: Laiklikten Vazgeçmeyenler” isimli panel düzenlendi.

‘SESSİZLERİN ÇIĞLIĞI’

Panelde, yazar Mahmut Aslan ve tarihçi, yazar Dr. Barış Zeren konuşmacı olarak yer aldı. Yine aynı yerde Anadolu Ozanları Derneği’nin korosunun “Sessizlerin Çığlığı” dinletisi yapıldı. Hemen ardından, “Demokrasi Şehitlerimiz” isimli slayt gösterisi ve “Direnme Hakkı” isimli panel yer aldı. Panelde Kadın ve Mücadele Derneği Genel Başkanı Hikmet Molu’nun kolaylaştırıcılığında gazeteci Özlem Akarsu Çelik, hukukçu Ömer Faruk Eminağaoğlu, felsefeci Prof. Dr. Bilal Sambur konuştu.

Ayrıca Keçiören Belediyesi Yunus Emre Kültür Merkezi’nde “Laiklik Yoksa Özgürlük de Yoktur” isimli söyleşi yapıldı. Aynı etkinlikte halk müziği sanatçısı Mert Kılıç’ın dinletisi de sunuldu. Akşam saatlerinde ise Çankaya Belediyesi DTÇSM’de Kızılırmak Yerel Dernekler Federasyonu Korosu’nun dinletisiyle birlikte gazeteci Deniz Bayramoğlu, gazeteci Özgür Akbaş’ın konuşmacı olarak yer aldığı “Hürriyet? Gazetecilik!” paneli yapıldı.

Daha sonra ADD Batıkent Ahmet Taner Kışlalı Kültür Merkezi’nde ADD Batıkent şubesi Türk halk müziği korosu, “Adalet ve Demokrasi Türküleri” dinletisini yaptı. Aynı saatlerde, Çankaya Belediyesi DTÇSM’de Sosyal Demokrasi Derneği Halk Korosu, “Susmuyoruz; Hep Birlikte Söylüyoruz” dinletisiyle sahnedeydi.

ETKİNLİKLERDE BUGÜN

33. Adalet ve Demokrasi Haftası kapsamında bugün, saat 17.00’de Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde Çağdaş Gençlik Ankara’nın katılımıyla “Gerçekler Uğruna Öldüler; Yalanlarla Yaşayanlara Karşı” söyleşisi yaşama geçirilecek. Akşam 20.30’da ise yine aynı yerde Tuncer Tercan, Görkem Aytimur, E. Ali Tercan, Mustafa Fındık ve M. Ulaş Tercan “Türküler ve Dünya Şarkıları” isimli dinleti gerçekleştirecek.