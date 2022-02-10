LC Waikiki'den ekonomik kriz sonrası yeni hamle
Türk hazır giyim markası LC Waikiki, online satış platformunda ikinci el ürün satışı yaptı. Şirket kaynakları, test çalışması olarak birkaç saatliğine başlatılan uygulamanın devam edip etmeyeceği konusunda henüz net bir karar alınmadığını belirtti.
Ekonomik kriz halkın alım gücünü yerle bir etmişken Türk hazır giyim devi LC Waikiki, pazaryeri platformuna çevirdiği online satış platformunda ikinci el ürün satış başladı.
Dünya'nın haberine göre salgın döneminde daha da önemli hale gelen sürdürülebilirlik kapsamında başlatıldığı belirtilen uygulama kapsamında 140’a yakın ürün 18 TL ile 226 TL arasında değişen fiyatlar ile satışa sunuldu.
2021 itibari ile pazaryerlerinden çekilen ve yalnızca kendi online sitesi üzerinden satış yapan LC Waikiki, ilerleyen saatlerde ise uygulamanın bir test çalışması olduğunu belirterek ürünleri siteden kaldırdı.
Şirket kaynakları, test çalışması olarak birkaç saatliğine başlatılan uygulamanın devam edip etmeyeceği konusunda henüz net bir karar alınmadığını belirtti.
İlgili Haberler
- LC Waikiki patronu Küçük'ten zam açıklaması
- Boyner, Mavi, LC Waikiki mağazaları kapattı
- LC Waikiki'nin patronundan uyarı: Böyle giderse...
Günün Video Haberi
Video Haberler
- 'Kıymalı yumurtalı pide 14 TL vekilime Meclis'te'
- 'Dayanırsın rüşvete, iftiraya, yalana'
- Falyalı suikast sonucu öldü: Görüntüler ortaya çıktı
- Çocuğunu ocakta su kaynatarak ısıtmaya çalışmıştı
- Elektrik faturasına isyan sürüyor
- 'A4 kağıtlarının üzerinde namaz kılıyordum'
- O konuşmanın videosu ortaya çıktı!
- Yolu trafiğe kapatarak dakikalarca oyun oynadılar
- Yurttaşın 'ekmek' çilesi bitmiyor!
- Habertürk canlı yayınında 'zam' kavgası
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan’ın Covid-19 testi negatif çıktı
- Gözaltında çıplak arama davasında tanıklar dinlendi
- İstanbul’da fırın ekmeğine de zam geldi!
- İSKİ'den 'fatura' açıklaması
- Beşiktaş yeni yeteneğini Romanya'da buldu
- Güncel tablo açıklandı: Koca'dan uyarı
- Canlı yayına bir 'üfürükçü'yü çıkardılar
- Deneyimli futbolcudan 'Labrador' benzetmesi
- LC Waikiki'den ekonomik kriz sonrası yeni hamle
- Çeyrek finalisti penaltılar belirledi