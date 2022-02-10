LC Waikiki'den ekonomik kriz sonrası yeni hamle

10 Şubat 2022 Perşembe, 20:21

Ekonomik kriz halkın alım gücünü yerle bir etmişken Türk hazır giyim devi LC Waikiki, pazaryeri platformuna çevirdiği online satış platformunda ikinci el ürün satış başladı.

Dünya'nın haberine göre salgın döneminde daha da önemli hale gelen sürdürülebilirlik kapsamında başlatıldığı belirtilen uygulama kapsamında 140’a yakın ürün 18 TL ile 226 TL arasında değişen fiyatlar ile satışa sunuldu.

2021 itibari ile pazaryerlerinden çekilen ve yalnızca kendi online sitesi üzerinden satış yapan LC Waikiki, ilerleyen saatlerde ise uygulamanın bir test çalışması olduğunu belirterek ürünleri siteden kaldırdı.

Şirket kaynakları, test çalışması olarak birkaç saatliğine başlatılan uygulamanın devam edip etmeyeceği konusunda henüz net bir karar alınmadığını belirtti.