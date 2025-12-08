Levent'te dehşet anları: Havaya ateş açan ve çeken kişiler gözaltına alındı

Olay, saat 15.30 sıralarında 4. Levent'teki İETT otobüslerinin bulunduğu peronlar bölgesinde meydana geldi. Otomobiliyle perona gelen bir kişi, belinden çıkardığı silahla havaya iki el ateş etti.

Yanındaki arkadaşı ise o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Ateş eden şüpheli ve arkadaşı olayın ardından araca binerek uzaklaştı.

Peronda bulunan bir otobüs şoförü, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydedip "Adamlar gündüz vakti silah sıktı, gidiyor" diyerek duruma tepki gösterdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada paylaşılan görüntülerle ilgili inceleme yaptı. Silahla havaya ateş açtıktan sonra aracına binerek olay yerinden ayrılan kişinin M.K. (21), görüntüleri çektikten sonra aracın yolcu koltuğuna oturan kişinin de H.K. (22) olduğu belirlendi.

G ÖZALTINA ALINDILAR, PARA CEZASINA ÇARPTIRILDILAR

İki şüpheli de gözaltına alınırken, olayda kullanılan silahın da kurusıkı olduğu anlaşıldı. Şüpheli M.K'ye Karayolları Trafik Kanunu'nun "kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının duraklarını belirten levhalara iki yönden 15 metrelik mesafe içinde park etmek", "yaya yollarında, geçitlerde veya zorunlu hallerde, taşıt yolu üzerinde bulunan yayaların trafiği engelleyecek veya tehlikeye düşürecek davranışlarda bulunmak" ve "saygısızca araç kullanmak" maddelerinden para cezası kesildi.