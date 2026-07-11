LGS sonuçları açıklandı, 452 öğrenci tam puan aldı: Liselerin kontenjanı 2 bin 518 kişi azaldı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın sonuçlarını dün erişime açtı. MEB’in merkezi sınav raporuna göre tam puan alan öğrenciler 383 farklı sınav binasında sınava girdi. Böylece birincilerin ülke genelindeki farklı merkezlere dağıldığı belirtildi.

Geçen yıl 719 olan tam puanlı öğrenci sayısı bu yıl 267 kişi azaldı. Tam puan alanların sayısındaki düşüş yaklaşık yüzde 37.1 olarak hesaplandı. Rapora göre, tam puanlı öğrenci sayısı 2018’de 18, 2019’da 565, 2020’de 181, 2021’de 97, 2022’de 194, 2023’te 562, 2024’te 413 ve 2025’te 719 olmuştu.

Fen liseleri 690 MEB’in paylaştığı kontenjan tablosuna göre sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarının toplam kontenjanı 198 bin 899 olarak belirlendi. Geçen yıl 201 bin 417 olan kontenjan, 2 bin 518 kişilik azalmayla yaklaşık yüzde 1.25 geriledi. En yüksek kontenjan 55 bin 890 öğrenciyle Anadolu liselerine ayrıldı. Anadolu imam hatip liselerinin kontenjanı 39 bin 60, fen liselerinin kontenjanı 38 bin 10, Anadolu teknik programlarının kontenjanı 27 bin 900, Anadolu meslek programlarının kontenjanı ise 18 bin 497 oldu.

Hazırlık sınıfı bulunan Anadolu liselerine 4 bin 996, hazırlık sınıfı bulunan Anadolu imam hatip liselerine 4 bin 646, sosyal bilimler liselerine 4 bin 260 öğrenci alınacak. Hazırlık sınıfı bulunmayan sosyal bilimler liseleri için 4 bin 950, hazırlık sınıfı bulunan fen liseleri için ise 690 kişilik kontenjan ayrıldı.

ŞAMPİYONLUK GURURU

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sonuçlarının açıklanmasıyla İstanbul’un Başakşehir ilçesindeki İBB Akşemsettin Ortaokulu’nda 3 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puanla Türkiye birincisi oldu. Okuldan Musab Erol, Gökçe Ağar ve Ahmed Sami Güneş isimli üç öğrenci tüm soruları doğru cevaplayarak 500 tam puan aldı ve Türkiye birincileri arasında yer aldı.

Gaziantep’te ise YKS’de geçen yıl birinci olan Ahmet Eren Özyurtseven’in kardeşi oldu. Kerim Özyurtseven’in de bu yıl LGS birincileri arasında yer aldığı ortaya çıktı. Özyurtseven ailesi, iki büyük başarıyı bir arada yaşadı. Baba Mehmet Kamil Özyurtseven, bu başarının ardında disiplinli çalışma olduğunu vurgulayarak “Başarının öyküsü düzenli ve zamanında çalışmak” ifadelerini kullandı.