Lisede kantinden tavuk yiyen öğrenciler zehirlendi: Hastaneye kaldırıldılar!

Olay, Gebze ilçesi Tatlıkuyu Mahallesi'ndeki Final Akademi Okulları'nda meydana geldi. İddiaya göre, lisedeki kantinden tavuk alan öğrencilerden B.Ç., Y.Ç.K., Z.M.Ö., Y.K., Z.B., H.N.Y., A.P.D., Ş.Ö., B.N.E., Z.N.T., M.Y.Ş., Y.S.E., A.S.B. ve M.S.Ö., okul çıkışına yakın saatlerde mide bulantısı ile kusma şikayetleri yaşamaya başladı.

Öğrencilerin durumunu fark eden öğretmenler, hemen okul yönetimine bilgi verdi. İhbar üzerine kısa sürede okula polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. İlk kontrolleri okulda yapılan öğrenciler, çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Hastanelerde serum tedavisi uygulanan öğrencilerin tamamı, yapılan tetkiklerin ardından taburcu edildi. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Yaşanan olayın ardından Gebze Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri, gıda zehirlenmesi ihtimali üzerine kantinde satışa sunulan tavuk ürününden numune alarak inceleme başlattı.

Söz konusu kantinin kasım ayında ilgili kurum personellerinin de yer aldığı bir komisyon tarafından denetlendiği kaydedildi.

Polis ekiplerinin kantin çalışanlarının ifadelerini aldığı, olayla ilgili hem idari hem de adli soruşturmanın sürdüğü bildirildi.