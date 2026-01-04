Cumhuriyet Gazetesi Logo
Lodos İstanbul'u teslim aldı: Dev dalgalar oluştu

4.01.2026 17:23:00
İstanbul'da cuma günü akşam saatlerinden itibaren başlayan lodos, kent genelinde etkisini sürdürüyor. Kuvvetli rüzgarla birlikte sahil hattında dalga boyu yükseldi. Özellikle Üsküdar ve Avcılar'da dev dalgalar oluştu. Bazı tekneler rüzgara dayanamayıp battı. Lodosun bu gece saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.

İstanbul'da dünden beri etkisini sürdüren kuvvetli lodos hayatı etkiliyor.

Lodos nedeniyle Gaziosmanpaşa Yenidoğan Mahallesi'ndeki 2 katlı binanın çatısı koptu. Çatıdan kopan parçaların bir kısmı, sokakta park halindeki 2 aracın üzerine düştü.

Araçlarda hasar oluşurken, bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, çatıda çalışma yaptı.

Lodos nedeniyle deniz ulaşımında da aksamalar yaşanıyor.

Şehir Hatlarının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, dün iptal edilen seferler bugün de yapılamıyor.

Öte yandan, kuvvetli rüzgarın etkisiyle sahil kesimlerinde yüksek dalgalar oluştu.

Dalgalar, Üsküdar, Zeytinburnu, Kuruçeşme, Bebek ve Avcılar sahilinde etkili oldu. Sahil şeridinde yürüyüşe çıkan ve balık tutan vatandaşlar, rüzgar nedeniyle zaman zaman zor anlar yaşadı.

