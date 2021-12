Lodosu Adnan Oktar'ın tutukluluğuna bağladılar

01 Aralık 2021 Çarşamba, 14:52

Oktarcılar sosyal medya paylaşımlarıyla, yaşanan şiddetli lodosun ve depremlerin sebebini Adnan Oktar'ın "suçsuz yere" tutuklu olmasına bağladı.

Daha önceleri "Güzelliği başına bela olan kadın" olarak çektiği videolarla gündeme gelen sosyal medya fenomeni Nurcan Salman, TikTok hesabından yaptığı bir paylaşımla, 'suç amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek, cinsel saldırı' gibi suçlardan bin 75 yıl hapis cezasına çarptırılan ve cezaevinde olan Adnan Oktar'ın tutukluluğunu doğal afetlerin sebebi olarak gösterdi.

Salman, paylaşımında, "Lodoslar olsun istemiyorsanız, depremler olsun istemiyorsanız, seller olsun istemiyorsanız; Türkiye'de güzel bir hayat olsun istiyorsanız Adnan Oktar'ı serbest bırakın" dedi.

"TÜRKİYE'NİN BAŞINA GELMEYEN KALMADI"

"Ne zaman Adnan Oktar cezaevine girdi, Türkiye'nin başına gelmeyen kalmadı. Sizler de şahitsiniz. Bedduaları tutuyor. Her gün beddua ediyor. Her dakika, her saniye" diye konuşan Salman, Erdoğan'a seslenerek Oktar'ın serbest bırakılmasını istedi.

Salman paylaşımında şu ifadelerle sonlandırdı:

"Buradan devletimize sesleniyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a sesleniyorum. Adnan Oktar'ı cezaevinden çıkarın. Türkiye rahat nefes alsın. Huzur bulsun. Olan halka oluyor, vatandaşa oluyor. Görüyorsunuz her gün bir şey oluyor. Adamın işi gücü yok bütün beddua ediyor herkese. Ve tutuyor. Demek ki suçsuz yere yatıyor. Çıkarın onu."